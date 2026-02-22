Hallan sin vida a ingeniero dentro de una planta en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 22 febrero 2026
    Hallan sin vida a ingeniero dentro de una planta en Piedras Negras
    El cuerpo fue trasladado a la Clínica 11 del IMSS, donde se confirmó oficialmente el fallecimiento. ESPECIAL

El cuerpo fue trasladado a la Clínica 11 del IMSS antes de que se diera aviso formal a las autoridades, lo que generó cuestionamientos sobre el protocolo aplicado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un ingeniero del área de calidad, identificado como Daniel, de 26 años, fue encontrado sin vida dentro de su oficina al interior de la planta PKC Group, en Piedras Negras. El hallazgo se registró el viernes, cuando personal de limpieza ingresó al área como parte de sus labores rutinarias y detectó que el trabajador no respondía.

De acuerdo con las versiones preliminares de carácter extraoficial, el joven profesionista habría sufrido un infarto mientras se encontraba en su espacio de trabajo. Debido a la naturaleza de sus funciones, que implicaban escasa interacción con otros empleados, su ausencia no fue advertida de inmediato, lo que retrasó que alguien notara la situación.

Tras el reporte interno, acudió el equipo de enfermería de la planta para brindarle atención. Luego de la valoración, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no se ha precisado la hora exacta en que ocurrió el deceso.

Testimonios de empleados que solicitaron el anonimato señalaron que, tras confirmarse la muerte, el cuerpo fue trasladado en ambulancia a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De manera preliminar, el argumento fue que recibiría atención médica; sin embargo, paramédicos ya habrían determinado la ausencia de signos vitales antes del traslado.

Versiones internas refieren que la instrucción para mover el cuerpo habría sido girada por la Gerencia de la planta. Según dichos señalamientos, la decisión se tomó presuntamente para evitar afectaciones operativas o implicaciones legales inmediatas para la empresa.

El traslado se habría realizado sin la presencia de peritos ni el aviso inmediato a la autoridad competente, lo que podría representar una irregularidad si se confirma que se alteró el sitio del hallazgo antes de la intervención oficial.

Horas después del ingreso a la Clínica 11, se confirmó formalmente el fallecimiento. Fue hasta ese momento cuando las autoridades tomaron conocimiento del caso, una vez que el cuerpo se encontraba en el hospital.

Aunque de manera preliminar se menciona un posible infarto como causa del deceso, hasta ahora no existe un posicionamiento oficial por parte de la empresa que confirme el diagnóstico médico. Las circunstancias en torno al procedimiento posterior al hallazgo permanecen bajo revisión.

(Con información de medios locales)

