Hallan sin vida a joven de 17 años en Piedras Negras; autoridades investigan

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un adolescente de 17 años fue localizado sin vida dentro de su domicilio en la calle Huizache, en el fraccionamiento Residencial El Nogalar, en Piedras Negras. El hallazgo ocurrió la tarde del domingo, luego de que su familia reportó que no lo habían visto por varios minutos dentro de la vivienda. Su padre ingresó a una de las habitaciones y lo encontró inconsciente, por lo que pidió auxilio de inmediato.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas. Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar. A su llegada, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con la información disponible, el padre lo descolgó al encontrarlo suspendido del cuello e intentó brindarle ayuda, pero los esfuerzos resultaron insuficientes.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Blanca Martínez: icono y la voz de la Búsqueda de Desaparecidos en Coahuila

El domicilio fue resguardado por elementos municipales mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Como parte del protocolo, recabaron indicios, entrevistaron a los padres y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.