Hallan sin vida a joven de 17 años en Piedras Negras; autoridades investigan

Piedras Negras
/ 10 noviembre 2025
    Hallan sin vida a joven de 17 años en Piedras Negras; autoridades investigan
    Las autoridades continúan las indagatorias, ya que la familia aseguró desconocer qué llevó al joven a quitarse la vida. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Con este caso suman 27 suicidios en la región; el menor fue encontrado por su padre dentro de su domicilio en El Nogalar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un adolescente de 17 años fue localizado sin vida dentro de su domicilio en la calle Huizache, en el fraccionamiento Residencial El Nogalar, en Piedras Negras. El hallazgo ocurrió la tarde del domingo, luego de que su familia reportó que no lo habían visto por varios minutos dentro de la vivienda. Su padre ingresó a una de las habitaciones y lo encontró inconsciente, por lo que pidió auxilio de inmediato.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas. Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar. A su llegada, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con la información disponible, el padre lo descolgó al encontrarlo suspendido del cuello e intentó brindarle ayuda, pero los esfuerzos resultaron insuficientes.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Blanca Martínez: icono y la voz de la Búsqueda de Desaparecidos en Coahuila

El domicilio fue resguardado por elementos municipales mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Como parte del protocolo, recabaron indicios, entrevistaron a los padres y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un probable suicidio; sin embargo, la Fiscalía continuará con las indagatorias para esclarecer completamente lo ocurrido. Los padres informaron a las autoridades que desconocen los motivos que pudieron haber llevado al menor a esta situación.

La cifra de hechos similares en la región suma 27 casos en lo que va del año, lo que mantiene la preocupación de organizaciones y especialistas en salud mental.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población para estar atenta a señales de alerta en adolescentes y jóvenes, así como a utilizar las líneas de apoyo emocional disponibles las 24 horas para quienes enfrenten situaciones de crisis. El cuerpo del menor fue entregado a sus familiares tras las diligencias de rigor para los preparativos funerarios.

(Con información de medios locales)

