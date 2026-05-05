Hampton Inn Piedras Negras es reconocido como el mejor hotel de México y distinguido a nivel internacional

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Piedras Negras
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    Hampton Inn Piedras Negras es reconocido como el mejor hotel de México y distinguido a nivel internacional
    La atención, limpieza, comodidad e infraestructura moderna colocaron al Hampton Inn Piedras Negras dentro del 10 por ciento de los hoteles con mejores evaluaciones internacionales en Tripadvisor. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Hampton Inn by Hilton Piedras Negras fue reconocido como el hotel número uno de México y recibió el premio Travelers’ Choice de Tripadvisor, distintivo que se otorga a establecimientos que se ubican entre el 10 por ciento mejor calificado por viajeros en el mundo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hampton Inn by Hilton Piedras Negras fue distinguido como el mejor hotel de México y, además, recibió el Travelers’ Choice Award de Tripadvisor, reconocimiento internacional que ubica al establecimiento dentro del 10 por ciento de los hospedajes mejor evaluados a nivel mundial por los propios viajeros.

Rodolfo García, director de operaciones y administrador de Plaza Innova —próximamente Paralelo 28—, destacó que estos logros son resultado del compromiso permanente del personal para brindar una experiencia de excelencia a cada huésped.

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$!La doble distinción fortalece la proyección turística de Piedras Negras, al contar con un hotel competitivo frente a establecimientos de alto nivel en México y el extranjero.
La doble distinción fortalece la proyección turística de Piedras Negras, al contar con un hotel competitivo frente a establecimientos de alto nivel en México y el extranjero. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Subrayó que factores como la atención al cliente, la limpieza, la comodidad de las habitaciones y la infraestructura moderna han sido los aspectos mejor calificados por quienes se hospedan en el inmueble, lo que ha permitido consolidar una reputación positiva tanto en el ámbito nacional como internacional.

De acuerdo con Tripadvisor, el reconocimiento Travelers’ Choice distingue a aquellos alojamientos que reciben de manera constante opiniones sobresalientes y que logran colocarse entre el segmento mejor valorado por usuarios durante un periodo de 12 meses.

Gracias a su ubicación estratégica y a sus estándares internacionales de calidad, el hotel se ha convertido en una de las principales opciones de hospedaje para viajeros de negocios y turistas que arriban a la frontera norte de Coahuila.

Directivos del complejo señalaron que esta doble distinción no solo fortalece la imagen del hotel, sino que también proyecta a Piedras Negras dentro del mapa turístico internacional, al contar con un establecimiento competitivo frente a algunos de los mejores del país y del mundo.

$!Rodolfo García destacó que el reconocimiento nacional e internacional es resultado del trabajo del personal y de la capacitación continua enfocada en la satisfacción de los huéspedes.
Rodolfo García destacó que el reconocimiento nacional e internacional es resultado del trabajo del personal y de la capacitación continua enfocada en la satisfacción de los huéspedes. JOSUÉ RODRÍGUEZ
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Indicaron además que el reconocimiento es producto del trabajo coordinado de todas las áreas operativas, así como de una capacitación constante enfocada en mantener la satisfacción del cliente como eje central del servicio.

Finalmente, resaltaron que estos premios representan también un incentivo para continuar perfeccionando cada detalle de la atención ofrecida, con la meta de superar las expectativas de los visitantes y contribuir al fortalecimiento del desarrollo turístico y económico de la región norte de Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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