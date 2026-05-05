Hampton Inn Piedras Negras es reconocido como el mejor hotel de México y distinguido a nivel internacional

Rodolfo García, director de operaciones y administrador de Plaza Innova —próximamente Paralelo 28—, destacó que estos logros son resultado del compromiso permanente del personal para brindar una experiencia de excelencia a cada huésped.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hampton Inn by Hilton Piedras Negras fue distinguido como el mejor hotel de México y, además, recibió el Travelers’ Choice Award de Tripadvisor, reconocimiento internacional que ubica al establecimiento dentro del 10 por ciento de los hospedajes mejor evaluados a nivel mundial por los propios viajeros.

Subrayó que factores como la atención al cliente, la limpieza, la comodidad de las habitaciones y la infraestructura moderna han sido los aspectos mejor calificados por quienes se hospedan en el inmueble, lo que ha permitido consolidar una reputación positiva tanto en el ámbito nacional como internacional.

De acuerdo con Tripadvisor, el reconocimiento Travelers’ Choice distingue a aquellos alojamientos que reciben de manera constante opiniones sobresalientes y que logran colocarse entre el segmento mejor valorado por usuarios durante un periodo de 12 meses.

Gracias a su ubicación estratégica y a sus estándares internacionales de calidad, el hotel se ha convertido en una de las principales opciones de hospedaje para viajeros de negocios y turistas que arriban a la frontera norte de Coahuila.

Directivos del complejo señalaron que esta doble distinción no solo fortalece la imagen del hotel, sino que también proyecta a Piedras Negras dentro del mapa turístico internacional, al contar con un establecimiento competitivo frente a algunos de los mejores del país y del mundo.