Encarecimiento de combustibles por guerra eleva costos de construcción en Coahuila

Hugo Eduardo Salas Guzmán, presidente de la CMIC Coahuila Sureste, detalló que la mayoría de los materiales de construcción han sufrido aumentos en las últimas semanas, lo que ha impactado directamente a empresas del ramo.

El incremento en los combustibles, derivado del conflicto en Medio Oriente, empezó a surtir efectos en la industria de la construcción, cuyos insumos se han encarecido entre un 10 y un 15 por ciento, e incluso hasta 30 por ciento en aquellos derivados del petróleo, advirtió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la Región Sureste de Coahuila.

En el caso de productos derivados del petróleo, como es el caso del asfalto, los incrementos rondan el 30 por ciento (aunque en otras regiones del País estiman un encarecimiento de hasta 59 por ciento), explicó el dirigente de la CMIC, que agregó que otro material que se ha encarecido es el PVC.

Asimismo, el encarecimiento del diésel también representa un golpe directo para sus costos de operación en materia de transporte.

Salas Guzmán aseguró que todo lo anterior ha derivado en un encarecimiento del precio de las obras, sin embargo aseguró que ese margen busca ser absorbido para que se respeten los precios a clientes ya estipulados, aunque ello pueda representar un impacto a las utilidades.

A nivel nacional, la CMIC estima que los costos de obras carreteras ha incrementado 12 por ciento en lo que va de 2026.

Una de las salidas que evalúan y aplican algunas compañías es recortar gastos y trabajar en reestructuraciones para salir adelante en medio de la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, clave en el encarecimiento de combustibles.

En ese sentido, se prevé que la industria de la construcción mantenga una posición de cautela al menos durante el próximo trimestre, esperando que se dé una estabilización que permita renegociar futuros contratos.

Por su parte, compañías cementeras del País también enfrentan un escenario crítico ante la inestabilidad de los precios de energéticos, pues, por ejemplo, los combustibles térmicos representan entre el 30 y 40 por ciento de sus costos totales de producción.

¿DÓNDE MÁS PEGAN ALZAS?

Enrique Garza, director de la compañía de transporte TSM, advirtió que ese sector ya registra una afectación en el margen por el incremento del combustible, vital para sus operaciones.

Estimó que los incrementos son de 30 por ciento,impacto que buscan absorber y no trasladarlo a los clientes, sin embargo añadió que también deben empezar a revisar planes para compensar el aumento.