Hidratación adecuada, clave para prevenir golpes de calor: Roberto Bellock

El especialista explicó que el agua simple es la mejor opción para reponer los líquidos que el cuerpo pierde a través del sudor y garantizar el buen funcionamiento de los órganos. Subrayó la importancia de beber agua de manera regular, incluso antes de sentir sed.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno , Roberto Bellock, exhortó a la población a mantener una hidratación constante mediante el consumo de agua simple, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, para prevenir golpes de calor y otras afectaciones derivadas del calor extremo.

Bellock advirtió que los grupos más vulnerables son los niños, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre, por lo que deben extremar precauciones y evitar la exposición prolongada al sol.

Una hidratación deficiente, señaló, puede provocar síntomas como dolor de cabeza, mareo, debilidad, agotamiento, confusión y, en casos severos, un golpe de calor que requiere atención médica inmediata por representar un riesgo para la vida.

El epidemiólogo recomendó complementar la hidratación con medidas como vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición al sol entre el mediodía y las cuatro de la tarde.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar el hábito de consumir agua simple todos los días y evitar sustituirla por bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que una hidratación adecuada es una de las principales herramientas para proteger la salud durante la temporada de calor.