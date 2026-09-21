Hombre intenta quitarse la vida tras perder todo su sueldo en un casino de Eagle Pass

El hombre, identificado como Abel “N”, regresó la noche del sábado a su domicilio ubicado en la colonia Cumbres en Piedras Negras, luego de haber acudido a un casino en la ciudad fronteriza.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La pérdida de su sueldo en un casino de Eagle Pass llevó a un hombre de 48 años a ingerir medicamentos controlados con la intención de quitarse la vida, aunque alcanzó a pedir auxilio a un vecino y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se reportó estable.

Sin embargo, antes de que la situación pasara a mayores, logró comunicarse con un vecino para solicitar ayuda.

Al encontrarse afectado por lo ocurrido, el hombre se dirigió a su habitación y tomó medicamentos controlados. No se precisó qué tipo de fármacos consumió ni la cantidad.

De acuerdo con lo informado a las autoridades, Abel “N” habría perdido todo su sueldo durante las apuestas y señaló que no era la primera ocasión en que atravesaba una situación similar.

El hombre fue trasladado por sus propios medios al Hospital General de Zona Número 11, donde recibió atención médica. Después de permanecer bajo observación, fue reportado como estable.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y determinaron que no había delito que perseguir.

Las autoridades recomendaron al hombre recibir atención especializada para atender la situación que enfrentaba y prevenir un nuevo intento de suicidio.

CUANDO APOSTAR DEJA DE SER UN JUEGO

El trastorno por juego de apuestas, conocido comúnmente como ludopatía, aparece cuando una persona pierde el control sobre las apuestas, les da prioridad por encima de otras actividades y continúa jugando pese a las consecuencias negativas. Estos son algunos signos que pueden advertir un problema:

SEÑALES DE ALERTA

-Apostar cantidades cada vez mayores o durante más tiempo para obtener la misma emoción.

-Intentar dejar de jugar o reducir las apuestas sin conseguirlo.

-Sentir una necesidad urgente de apostar.

-Continuar jugando después de sufrir pérdidas económicas con la intención de recuperar el dinero.

-Destinar al juego dinero necesario para alimentos, vivienda, servicios u otros gastos familiares.

-Ocultar a familiares o personas cercanas cuánto dinero o tiempo se dedica a las apuestas.

Generar deudas, conflictos familiares o problemas laborales a consecuencia del juego.

Experimentar ansiedad, irritabilidad o alteraciones del sueño cuando se intenta dejar de apostar.

La Organización Mundial de la Salud señala que los tres elementos centrales del trastorno son la pérdida de control sobre el juego, que las apuestas adquieran una prioridad creciente frente a otras actividades y que la persona continúe jugando a pesar de las consecuencias negativas.

¿CÓMO COMBATIRLO?

El primer paso es reconocer que existe un problema y buscar atención profesional, particularmente cuando las apuestas ya afectan las finanzas, las relaciones familiares, el trabajo o la salud mental. La OMS identifica la terapia cognitivo-conductual y las intervenciones motivacionales entre las opciones con mayor evidencia para el tratamiento del trastorno por juego de apuestas.

En México, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) ofrece orientación a través de la Línea de la Vida, 800 911 2000, además de atención especializada y canalización mediante las Unidades Integrales de Salud Mental y Adicciones (UNISAMA).

También existen medidas prácticas para reducir el riesgo, como establecer límites estrictos de tiempo y dinero, evitar el acceso fácil a las plataformas de apuestas y utilizar herramientas de autoexclusión cuando estén disponibles. La OMS señala que los límites de gasto y tiempo y la autoexclusión son herramientas de prevención y reducción de daños.

La Dirección General de Juegos y Sorteos cuenta además con un test de ludopatía de seis preguntas, elaborado por el Centro de Prevención en Adicciones de la Facultad de Psicología de la UNAM, que puede servir como orientación inicial, aunque no sustituye una evaluación profesional.