Hombre se quita la vida en Piedras Negras; había salido del Cereso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hecho de seguridad movilizó a corporaciones policiacas y de emergencia la tarde del jueves en Piedras Negras, luego de que un hombre fuera localizado sin vida al interior de su domicilio, en la colonia Lázaro Cárdenas. El caso fue confirmado como un suicidio y se suma a la estadística de muertes autoinfligidas registradas en la ciudad durante el presente año.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Óscar Flores Tapia, donde se reportó a los servicios de emergencia la presencia de una persona inconsciente. El llamado fue recibido alrededor de las 14:00 horas, lo que derivó en el arribo de elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de atención prehospitalaria.

Al ingresar al domicilio, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El cuerpo se encontraba suspendido con un alambre eléctrico de color negro, el cual había sido atado al cuello y sujetado a una viga de madera del inmueble. El lugar fue asegurado de inmediato para preservar la escena.

El fallecido fue identificado como Héctor Alonso “N”, de 38 años de edad, quien habitaba un cuarto de madera en el mismo domicilio. De acuerdo con la información recabada, la persona había recuperado su libertad apenas 15 días antes, luego de haber permanecido detenido por un delito de robo en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Como parte del protocolo, se realizó la documentación de la escena y se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.

Con este caso, se alcanzan 32 suicidios registrados en Piedras Negras en lo que va del año, de acuerdo con el conteo oficial. Las autoridades no informaron sobre la existencia de indicios de violencia externa, por lo que el hecho quedó clasificado como suicidio.

La Secretaría de Salud y la Fiscalía del Estado mantienen activa una campaña permanente de prevención del suicidio y atención a problemas depresivos. Las autoridades recordaron que las personas que atraviesen por una crisis emocional, o quienes detecten señales de riesgo en algún familiar, pueden solicitar apoyo inmediato a través del número de emergencias 911, donde personal especializado brinda atención las 24 horas del día.

El caso quedó bajo seguimiento ministerial conforme a los procedimientos establecidos.

(Con información de medios locales)