Hospitalizan a bebé por posible ingesta de cloro en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Hospitalizan a bebé por posible ingesta de cloro en Piedras Negras
    Una pequeña presentó vómitos y fue trasladada a la Clínica 11 del IMSS en Piedras Negras. Se sospecha que pudo haber ingerido cloro por accidente. CORTESÍA

La madre retiró el recipiente a la pequeña y buscó atención médica cuando comenzó a presentar vómitos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una niña de un año y 10 meses fue trasladada a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Piedras Negras, después de presentar vómitos, luego de que su madre la encontrara con una botella de cloro entre las manos dentro de su domicilio.

El episodio ocurrió este miércoles en la noche, cuando la mujer preparaba a sus tres hijas para dormir. Durante esos momentos, una de las hermanas mayores le advirtió que la pequeña tenía el recipiente con el producto de limpieza.

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De acuerdo con el relato de la madre, retiró de inmediato la botella, aunque desconocía si su hija había alcanzado a beber parte del contenido. Poco después, la niña comenzó a vomitar, situación que motivó su traslado al hospital para recibir atención médica.

La secuencia descrita por la familia sitúa el hallazgo del envase antes de la aparición de los síntomas. El caso fue reportado como un presunto contacto con cloro dentro de la vivienda.

El incidente también coloca en primer plano las medidas de prevención frente al acceso de niñas y niños a sustancias utilizadas para la limpieza del hogar. Su almacenamiento requiere precauciones tanto con el lugar donde se guardan como con los recipientes que las contienen.

El IMSS recomienda mantener los productos químicos fuera del alcance infantil y guardarlos bajo llave. También señala que deben conservarse en sus envases originales, para facilitar su identificación y evitar confusiones con otros líquidos.

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Entre sus recomendaciones preventivas, el instituto advierte que los limpiadores, insecticidas y sustancias corrosivas no deben colocarse en botellas de refresco ni en recipientes que puedan resultar atractivos para los menores.

Ante una posible ingestión, la institución recomienda acudir a los servicios de urgencias lo antes posible y evitar remedios caseros. Provocar el vómito o administrar leche, nata o mantequilla puede agravar las lesiones o favorecer la absorción de determinadas sustancias. Estas indicaciones forman parte de sus medidas generales para la atención de intoxicaciones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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