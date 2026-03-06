Hospitalizan a hombre tras agresión con bate al reclamar bicicleta en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 6 marzo 2026
    Hospitalizan a hombre tras agresión con bate al reclamar bicicleta en Piedras Negras
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladan al hombre lesionado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría. ARCHIVO

La agresión desató un operativo de seguridad en la colonia Lázaro Cárdenas; policías y agentes de investigación recorrieron la zona para localizar a los responsables

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre de 43 años resultó lesionado tras ser agredido con un bate de béisbol mientras reclamaba una bicicleta que, según aseguró, era de su propiedad, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras.

De acuerdo con los informes oficiales, Gonzalo Antonio Maldonado se presentó en un domicilio ubicado sobre la calle Primero de Mayo para recuperar su bicicleta. En ese momento, fue confrontado por tres personas identificadas como Marco, “La Osa” y un tercero, quienes presuntamente lo golpearon con el bate, provocándole heridas en la cabeza y posibles fracturas en el brazo.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Roja Piedras Negras mantiene ambulancias actualizadas y refuerza capacitación

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y trasladaron al afectado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió atención médica y permanece bajo observación.

Tras la agresión, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los presuntos responsables. Hasta el momento no se han registrado detenciones, y se espera que el lesionado presente la denuncia formal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Autoridades indicaron que los agresores eran conocidos de la víctima y que el ataque se derivó del reclamo por la bicicleta. Las investigaciones continúan abiertas mientras los cuerpos de seguridad buscan recabar más información que permita la identificación y detención de los involucrados.

El caso se encuentra bajo seguimiento de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, con la finalidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

