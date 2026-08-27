Iglesia pide evaluar impacto ambiental de extracción de hidrocarburos en Coahuila

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Piedras Negras
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    Iglesia pide evaluar impacto ambiental de extracción de hidrocarburos en Coahuila
    Miranda Guardiola consideró prioritario proteger los recursos naturales, especialmente el agua. ESPECIAL

El prelado señaló que deben evaluarse los posibles costos ambientales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Ante la posibilidad de implementar la fracturación hidráulica, conocida como fracking, en Coahuila, el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, pidió establecer un diálogo social y académico antes de que las autoridades adopten cualquier decisión sobre esta práctica.

El prelado señaló que los posibles beneficios económicos y la generación de empleos no deben anteponerse a la protección de los recursos naturales y el bienestar de la población. Consideró necesario analizar los posibles impactos ambientales, particularmente en materia de disponibilidad y conservación del agua.

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“No creo que sea correcta la simple entrada del fracking sin antes un diálogo con los ciudadanos. Si por una parte se promueve el trabajo, es fundamental evaluar a qué costo”, expresó Miranda Guardiola.

Asimismo, convocó a universidades, investigadores y especialistas a participar en un análisis público sobre los posibles riesgos de esta técnica, con especial énfasis en la protección de los recursos hídricos de la entidad.

La postura del obispo coincide con los señalamientos de organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos que se han pronunciado en contra de la fracturación hidráulica y han advertido sobre diversos impactos asociados con su utilización.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra el elevado consumo de agua que requiere esta técnica, particularmente relevante en regiones con condiciones de estrés hídrico. Organizaciones especializadas señalan que la extracción de hidrocarburos mediante fracking puede requerir millones de litros de agua por pozo.

Otro de los aspectos señalados es el riesgo de contaminación de acuíferos y otras fuentes de abastecimiento, debido al uso de agua, arena y diversos productos químicos durante el proceso de fracturación de las formaciones rocosas.

También se han planteado preocupaciones relacionadas con las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero asociado con la producción y extracción de hidrocarburos, así como con la posible generación de sismicidad inducida vinculada con la inyección de fluidos residuales a presión.

A estos factores se suman posibles impactos sobre el territorio y las comunidades rurales, derivados de la instalación de infraestructura, la fragmentación de ecosistemas y las actividades asociadas con la explotación de hidrocarburos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/no-al-fracking-presidenta-de-mexico-AP22872772

Ante este escenario, el obispo consideró necesario que cualquier determinación sobre el fracking sea precedida por un proceso de diálogo en el que participen autoridades, especialistas, instituciones académicas, organizaciones sociales y ciudadanía.

El debate sobre la posible utilización de esta técnica en Coahuila se mantiene así en el ámbito público, particularmente por sus posibles implicaciones ambientales, económicas y sociales para la entidad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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