No al fracking, Presidenta de México

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    No al fracking, Presidenta de México
    UNSPLASH

Se dice que el gas obtenido por este método es necesario para la ‘soberanía’ energética, lo cual es una falacia

Desde 2010, Coahuila registra entre 47 y 56 pozos perforados o explorados mediante fracturación hidráulica o fracking, y se proyecta la apertura de 73 más. La zona de mayor explotación se encuentra en el hermoso Sabinas, donde un pozo fue sometido a 104 fracturas. La presencia de esta técnica se extiende también a Piedras Negras, Nava, Allende, Villa Unión, Zaragoza, Guerrero, Jiménez, Ocampo, Lamadrid, Candela y San Buenaventura.

Se dice que el gas obtenido por este método es necesario para la “soberanía” energética, lo cual es una falacia, ya que, además de Pemex, participan empresas estadounidenses y europeas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-odisea-de-homero-traducida-por-wilson-y-la-ficcion-de-nolan-otra-discusion-MF22727308

No es sustentable desde ningún ángulo. Si se desea dejar de importar gas, se deberían abrir en territorio nacional entre 2 mil y 3 mil pozos al año, con una inversión de entre 35 y 50 mil millones de dólares por año. Las cuentas no dan: ni en el dinero, ni en los ecosistemas dañados, ni en las afectaciones a los cultivos o en la salud humana. Basta ver el maltratado vecino estado de Texas y los desastrosos resultados que ha dejado esta técnica.

Desde hace más de una década se ha difundido que en un sólo evento de extracción se usan entre 9 y 29 millones de litros de agua –lo que equivale a 12 albercas olímpicas–, que se mezclan con químicos, incluyendo sustancias cancerígenas como el metanol y el benceno.

Si en Sabinas un sólo pozo implicó 104 fracturas en 24 días, multiplique la media de 15 millones de litros de agua por cada una: son mil 560 millones de litros de agua en una sola perforación. Imaginemos que abran 73 pozos más, con una media de 80 intervenciones cada uno; la cifra se elevaría a 87,600 millones de litros de agua.

Además, se liberan grandes cantidades de metano a la atmósfera (palidece el metano producido por las vacas), y al reinyectar el agua al subsuelo se alteran las fallas geológicas y se producen pequeños terremotos, los cuales ya hemos sentido en Coahuila. Por otra parte, el líquido que retorna a la superficie resulta tan contaminado que no se puede limpiar por completo para reincorporarse de forma segura.

Ante esto, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, formada por más de 80 organizaciones civiles, sociales, comunitarias y ambientales de distintos estados de la República, desde 2013 busca prohibir el fracking para defender el agua y los territorios, ya que además pone en riesgo el suministro hídrico en Coahuila, donde hay insuficiencia crítica.

Tanto en el debate que sostuvo la Dra. Claudia Sheinbaum para obtener el triunfo que la colocó en la Presidencia de México como en sus compromisos “100 pasos para la transformación 2024-2030”, expresó, en el número 87, su negativa a usar el fracking. Dicho punto también fue leído el 1 de marzo de 2024 durante el arranque de su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aquí el punto íntegro: “No se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto. Se evaluarán aquellas que tienen concesión, siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”. Así que ahora la Presidenta falta a la verdad.

La ciudadanía desconfía, con justa razón, en el llamado Comité Científico Federal, pues sus planes piloto consideran autorizar pozos en la cuenca de Sabinas-Burro-Picachos, compartida geográficamente por los estados de Coahuila y Nuevo León, donde se concentra cerca del 47 por ciento de los recursos de gas no convencional de todo el país.

Sin embargo, existen otras alternativas que pueden usarse mezcladas: generar biometano y biogás al gasificar la biomasa o emplear hidrógeno verde, los cuales no usan productos químicos tóxicos, aprovechan basura orgánica y desechos industriales o agrícolas. Y lo más importante: hay cero emisiones fósiles. Claro que se requiere inversión, creatividad y voluntad, pero mejor colocar los recursos aquí que en el fracking.

El vocablo fractura proviene del latín fractūra, que se origina en el verbo latino frangere (romper, hacerse añicos, quebrantar).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Fracking
Medio Ambiente

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

El elogio de la calle
La justicia cercana fortalece la democracia

La justicia cercana fortalece la democracia
true

Un sobrino es un hijo prestado
true

¿Pudo haber sido de otra forma?

Maximiliano Kolbe: El fraile que no quiso callar

Maximiliano Kolbe: El fraile que no quiso callar
true

Monclovita la Bella
true

La carta del júnior Andy y la defensa del heredero
Federico Fernández dio a conocer que el exnotario enfrenta al menos 60 denuncias con afectación económica que ronda en los 50 mdp.

Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude