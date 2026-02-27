Impulsa Canacintra tarjetas SENTRI y Global Entry en Piedras Negras; menores no pagan

Piedras Negras
27 febrero 2026
    Impulsa Canacintra tarjetas SENTRI y Global Entry en Piedras Negras; menores no pagan
    Al concluir el año anterior más de 200 personas obtuvieron con éxito las tarjetas Centry y Global para cruzar a Estados Unidos. Archivo

Con el objetivo de reducir tiempos de espera en los puentes internacionales, las tarjetas permiten un acceso ordenado y ágil hacia los Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Más de 200 personas concluyeron el año con éxito en el trámite de tarjetas SENTRI y Global Entry, informó Karla Cadena, directora de Canacintra Piedras Negras, quien destacó la positiva respuesta de la ciudadanía a este programa de apoyo.

La directiva señaló que el esquema continúa vigente y mantiene una alta participación, principalmente de familias interesadas en agilizar sus cruces fronterizos hacia Estados Unidos. Subrayó que el acompañamiento brindado por la cámara empresarial ha sido clave para obtener resultados favorables.

Cadena explicó que el proceso ha tenido buena aceptación por parte de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), lo que ha permitido que las solicitudes avancen de manera ágil y ordenada.

En cuanto a los costos, precisó que no se ha registrado ningún incremento: el trámite se mantiene en 120 dólares, con una vigencia de cinco años, lo que representa una alternativa accesible para quienes cruzan con frecuencia.

Uno de los beneficios más relevantes, añadió, es que los menores de 17 y 18 años están exentos de pago siempre que sus padres realicen el trámite correspondiente, lo que significa un alivio económico importante para las familias.

Indicó que muchas personas desconocen esta ventaja, pero al recibir la información muestran gran entusiasmo, especialmente aquellas familias numerosas que buscan aprovechar el beneficio completo para todos sus integrantes.

Finalmente, Karla Cadena reiteró que Canacintra continuará promoviendo este apoyo e invitó a la comunidad de Piedras Negras a acercarse para recibir asesoría, aprovechar los costos vigentes y facilitar sus cruces internacionales de manera segura y eficiente.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

