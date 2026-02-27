Impulsan al campo con entrega de equipo ganadero en la Región Norte

Piedras Negras
/ 27 febrero 2026
    Impulsan al campo con entrega de equipo ganadero en la Región Norte
    Productores de la Región Norte recibieron herramientas y equipo especializado para optimizar el manejo de sus hatos ganaderos.

El Programa de Equipamiento Ganadero busca amortiguar el alza en los costos de insumos, permitiendo que la actividad pecuaria se mantenga como un pilar económico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer la actividad pecuaria en la Región Norte de Coahuila, durante la presente semana se llevó a cabo la entrega de equipo ganadero a productores locales en las instalaciones de la Unión Ganadera. La acción forma parte del Programa de Equipamiento Ganadero impulsado por el Gobierno del Estado.

El coordinador rural en la zona norte, Rodolfo Miranda, explicó que estos apoyos se integran a una estrategia diseñada para elevar la productividad del sector, al proporcionar herramientas que optimizan el manejo del ganado y mejoran la competitividad de los productores.

Miranda detalló que el programa es promovido por el Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y coordinado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, dirigida por Jesús María Montemayor Garza, con el objetivo de respaldar directamente a quienes dependen de la ganadería.

El funcionario subrayó que estas acciones permiten que pequeños y medianos productores enfrenten en mejores condiciones los retos del sector, especialmente en un contexto marcado por el incremento en los costos de insumos y operación.

Miranda enfatizó que el Programa de Equipamiento Ganadero no se limita a la entrega de herramientas, sino que constituye una inversión estratégica para garantizar la permanencia y crecimiento de la actividad pecuaria en la región norte. Finalmente, reiteró que el trabajo conjunto entre autoridades y productores es esencial para consolidar un campo fuerte y productivo.

Josué Rodríguez

