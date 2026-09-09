Impulsa UPN de Piedras Negras formación de psicólogos con inglés, Lengua de Señas e inclusión

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Piedras Negras
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    Impulsa UPN de Piedras Negras formación de psicólogos con inglés, Lengua de Señas e inclusión
    Jessica Velázquez Castellanos, rectora de la UPN Piedras Negras, destacó la incorporación de inglés y Lengua de Señas Mexicana a la formación de estudiantes de Psicología Educativa. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La UPN Piedras Negras fortalece la formación de estudiantes de Psicología Educativa con inglés y Lengua de Señas Mexicana, además de capacitación en inclusión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer la preparación profesional de sus estudiantes y responder a las exigencias del mercado laboral actual, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sede Piedras Negras, incorporó cursos extracurriculares de inglés y Lengua de Señas Mexicana (LSM) en la Licenciatura en Psicología Educativa, informó Jessica Velázquez Castellanos, rectora de la institución.

Velázquez Castellanos explicó que el idioma inglés se imparte desde el primer semestre como parte de esta estrategia de fortalecimiento académico, con el objetivo de que los jóvenes no solo concluyan su licenciatura, sino que egresen con competencias adicionales que amplíen sus oportunidades profesionales.

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A esta formación se suma el curso extracurricular de Lengua de Señas Mexicana, una herramienta fundamental para avanzar en materia de inclusión tanto dentro como fuera de las aulas. La rectora destacó que la respuesta del alumnado ha sido muy favorable, ya que reconocen la importancia de adquirir conocimientos que les permitan atender eficazmente la diversidad educativa.

Estas capacitaciones se llevan a cabo al concluir la carga académica oficial. Los estudiantes permanecen en la institución aproximadamente una hora y media más para recibir esta instrucción, buscando consolidar sus habilidades antes de incorporarse al ámbito laboral.

Asimismo, Velázquez Castellanos señaló que la preparación en materia de inclusión trasciende la Lengua de Señas Mexicana, pues la UPN también impulsa aulas inclusivas mediante el sistema estatal COESID, orientadas a docentes de educación preescolar, primaria y secundaria.

Dichas capacitaciones son impartidas por profesores de la propia casa de estudios especializados en inclusión y discapacidad. En ellas se abordan temas que representan grandes retos en las aulas actuales, tales como el autismo, el TDA, el manejo del estrés y el fortalecimiento de la salud mental.

Por otro lado, la rectora indicó que la institución se encuentra en la recta final del periodo de inscripciones para la Maestría en Educación Básica, la cual cuenta únicamente con dos lugares disponibles, por lo que hizo un llamado a los docentes interesados a aprovechar esta última oportunidad. Detalló que el programa se imparte en modalidad sabatina, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., lo que facilita que los maestros continúen su superación profesional sin descuidar sus actividades laborales.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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