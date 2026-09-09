Premian a joven de Coahuila por desarrollar sistema que detecta somnolencia y distracción al conducir

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    Premian a joven de Coahuila por desarrollar sistema que detecta somnolencia y distracción al conducir
    El estudiante desarrolló un sistema para detectar somnolencia y distracción al conducir. COECYT

Joel Andrés Pérez Velázquez obtuvo la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2026 por su talento e innovación científica

El talento científico de Coahuila fue reconocido a nivel nacional con la distinción otorgada a Joel Andrés Pérez Velázquez, estudiante de educación media superior que obtuvo la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2026 en la categoría de Innovación Científica.

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) destacó el logro del joven, quien fue reconocido por su desempeño, compromiso y capacidad para desarrollar propuestas dentro de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).

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La trayectoria de Joel en competencias científicas comenzó con su participación en la FEMECI Coahuila 2025, donde consiguió el primer lugar en la categoría de Sistemas Informáticos gracias a su proyecto denominado “Sistema de detección para supervisar conductas de somnolencia y distracción al conducir”.

La propuesta busca contribuir a la seguridad vial mediante el desarrollo de tecnología capaz de identificar señales relacionadas con el cansancio o la falta de atención de una persona mientras se encuentra al volante, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan derivar en accidentes.

Su triunfo estatal le permitió avanzar a la etapa nacional de la competencia, donde tuvo la oportunidad de representar a Coahuila en la FEMECI 2026, celebrada en San Carlos, Sonora.

En dicha competencia, el proyecto volvió a destacar y obtuvo el primer lugar nacional, consolidando el trabajo desarrollado por el estudiante y posicionándolo entre los jóvenes con mayor desempeño en innovación científica dentro de este certamen.

El reconocimiento de la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2026 representa un nuevo logro en la trayectoria de Joel y distingue no sólo su desempeño académico, sino también el potencial de una propuesta tecnológica orientada a atender una problemática de impacto social.

El COECYT Coahuila felicitó al estudiante por estos resultados y resaltó la importancia de impulsar a las nuevas generaciones para que desarrollen proyectos científicos y tecnológicos capaces de generar beneficios para sus comunidades.

Con este reconocimiento, el joven coahuilense suma un nuevo logro a su trayectoria y demuestra el alcance que pueden tener las iniciativas estudiantiles cuando combinan conocimientos científicos, innovación tecnológica y la búsqueda de soluciones a problemas de la vida cotidiana.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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