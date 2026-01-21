Educación especial en Coahuila, al límite por aumento de casos de autismo y TDAH

MONCLOVA, COAH.- La creciente demanda de atención a niños con autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y otras discapacidades ha rebasado la capacidad de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), donde las aulas presentan sobrecupo y el personal docente resulta insuficiente.

Así lo advirtió Zura Morales Herrera, directora de Educación Especial, quien señaló que en los últimos ciclos escolares ha aumentado de manera considerable el número de alumnos con condiciones del neurodesarrollo, muchos de ellos sin un diagnóstico médico preciso.

“Nos está llegando mucho alumnado con autismo y con TDAH, incluso sin un diagnóstico específico. Es importante que exista una valoración de un neurólogo o neuropsiquiatra, porque eso nos permite saber cómo trabajar con el niño”, explicó.

Subrayó que contar con un diagnóstico adecuado facilita la definición de estrategias tanto en el hogar como en la escuela, lo que favorece la integración y el avance académico de los estudiantes.

En la región centro de Coahuila operan actualmente cinco CAM federales y dos estatales, donde se atiende a alrededor de 400 alumnos desde educación inicial y preescolar hasta primaria, secundaria y etapa laboral. A esta cifra se suma la atención que brindan las unidades USAER, donde la matrícula es aún mayor.

Aunque la normativa nacional establece que los grupos de educación especial deben conformarse por un máximo de ocho a 12 alumnos, dependiendo de sus condiciones, en la práctica hay aulas con 20 e incluso 23 estudiantes atendidos por un solo maestro.

“Imagínate a un maestro con 12 discapacidades diferentes, además de alumnos con autismo, que es una condición compleja. Es muy difícil trabajar con todos al mismo tiempo”, expresó Morales Herrera.

La directora señaló que la falta de personal es uno de los principales retos, ya que a nivel federal no se han asignado recursos suficientes para la creación de nuevas plazas, lo que ha generado un déficit aproximado del 30 por ciento de docentes en los CAM.

En el caso de las unidades USAER, actualmente solo se logra cubrir alrededor del 40 por ciento de las escuelas públicas, de un universo estimado entre mil y mil 500 planteles, dejando a numerosos alumnos sin apoyo especializado.

Ante este panorama, Morales Herrera hizo un llamado a la Secretaría de Educación federal para destinar mayores recursos a los estados, al advertir que la presión sobre la educación especial continúa en aumento y afecta no solo a los docentes, sino también a cientos de familias que buscan una educación digna e incluyente para sus hijos.

Agregó que, además de fortalecer los CAM, es necesario reforzar las escuelas regulares, ya que muchos alumnos con estas condiciones permanecen en aulas convencionales y requieren apoyo especializado en áreas como psicología, comunicación y terapia ocupacional.