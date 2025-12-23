Impulsan nueva ley para ordenar regiones metropolitanas

Piedras Negras
/ 23 diciembre 2025
    Impulsan nueva ley para ordenar regiones metropolitanas
    Guillermo Ruiz Guerra, diputado local, durante un encuentro con medios en Piedras Negras. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El diputado Guillermo Ruiz Guerra impulsa una iniciativa de ley para ordenar el crecimiento urbano y mejorar la prestación de servicios básicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El diputado local Guillermo Ruiz informó que trabaja en la elaboración de una iniciativa de ley para regular el ordenamiento y funcionamiento de las zonas metropolitanas en Coahuila, con el objetivo de establecer reglas claras que garanticen una adecuada prestación de servicios básicos.

El legislador explicó que este proyecto se impulsa desde el inicio de su gestión en el Congreso del Estado y forma parte de su labor al frente de las comisiones de Asuntos Municipales, Zonas Metropolitanas e Interestatales, así como de temas relacionados con el agua.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados donde más se encareció la canasta alimentaria en 2025

Ruiz Guerra detalló que la propuesta se construye en coordinación con distintos actores y bajo un esquema de consenso, al tratarse de una iniciativa de largo alcance. Indicó que una ley de esta naturaleza puede tardar entre uno y tres años en concretarse, debido a la complejidad de los cambios que implica.

La iniciativa busca ordenar y unificar las zonas metropolitanas e interestatales del estado, estableciendo lineamientos que permitan un crecimiento urbano más organizado y una operación eficiente de los servicios públicos.

El diputado recordó que en Coahuila existen regiones metropolitanas como Piedras Negras–Nava, Monclova–Frontera y La Laguna, las cuales, aunque están reconocidas en la legislación vigente, carecen de un reglamento específico que norme su funcionamiento.

Señaló que esta ausencia de reglas genera problemas prácticos, como la fragmentación en la prestación de servicios básicos, donde en algunos casos el agua es administrada por un municipio y el drenaje por otro, lo que complica la planeación y atención a la ciudadanía.

Temas


Urbanismo
Gobierno
Iniciativas

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp
La muerte de Elisa Loyo continúa sin resolución, su madre insiste en que se trató de un feminicidio y confía en que el nuevo gobierno federal retome el caso.

Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco vialidades pavimentadas en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp
El tradicional buzón de Santa Claus en Saltillo supera ya las expectativas de años anteriores, al concentrar cientos de cartas enviadas por niñas y niños que mantienen viva la ilusión navideña.

Buzón de Santa Claus en Correos de Saltillo recibe cientos de cartas
Representación artística del exoplaneta PSR J2322-2650b. Las fuerzas gravitacionales del púlsar mucho más pesado que orbita están empujando al mundo con masa de Júpiter a esta extraña forma de limón.

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos
true

El cambio de paradigma en favor de Trump ha muerto