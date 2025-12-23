Impulsan nueva ley para ordenar regiones metropolitanas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El diputado local Guillermo Ruiz informó que trabaja en la elaboración de una iniciativa de ley para regular el ordenamiento y funcionamiento de las zonas metropolitanas en Coahuila, con el objetivo de establecer reglas claras que garanticen una adecuada prestación de servicios básicos.

El legislador explicó que este proyecto se impulsa desde el inicio de su gestión en el Congreso del Estado y forma parte de su labor al frente de las comisiones de Asuntos Municipales, Zonas Metropolitanas e Interestatales, así como de temas relacionados con el agua.

Ruiz Guerra detalló que la propuesta se construye en coordinación con distintos actores y bajo un esquema de consenso, al tratarse de una iniciativa de largo alcance. Indicó que una ley de esta naturaleza puede tardar entre uno y tres años en concretarse, debido a la complejidad de los cambios que implica.

La iniciativa busca ordenar y unificar las zonas metropolitanas e interestatales del estado, estableciendo lineamientos que permitan un crecimiento urbano más organizado y una operación eficiente de los servicios públicos.

El diputado recordó que en Coahuila existen regiones metropolitanas como Piedras Negras–Nava, Monclova–Frontera y La Laguna, las cuales, aunque están reconocidas en la legislación vigente, carecen de un reglamento específico que norme su funcionamiento.

Señaló que esta ausencia de reglas genera problemas prácticos, como la fragmentación en la prestación de servicios básicos, donde en algunos casos el agua es administrada por un municipio y el drenaje por otro, lo que complica la planeación y atención a la ciudadanía.