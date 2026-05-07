Inauguran centro especializado para adultos mayores en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Inauguran centro especializado para adultos mayores en Piedras Negras
    La especialista Angélica de Jesús González explicó que el centro atenderá aspectos físicos, emocionales y sociales relacionados con el proceso de envejecimiento. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Además de atender a mayores de 60 años, se promoverá acciones preventivas para ciudadanos desde los 40 años, con el objetivo de detectar oportunamente factores de riesgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número Dos de Piedras Negras abrió un nuevo centro dedicado al cuidado integral de las personas mayores, el cual será atendido por personal especializado. Esta iniciativa representa un paso significativo para garantizar atención digna y profesional, además de fomentar la prevención y el bienestar en esta etapa de la vida.

La licenciada Angélica de Jesús González explicó que la gerontología estudia a profundidad el proceso de envejecimiento y la vejez desde una perspectiva integral. No se limita al aspecto físico, sino que también aborda dimensiones psicológicas, sociales y espirituales, con el objetivo de atender al ser humano en su totalidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/brigadas-de-salud-superan-las-mil-400-atenciones-en-piedras-negras-BE20534027

El nuevo servicio busca ofrecer atención personalizada y de calidad, con énfasis en la detección temprana de condiciones de salud y el seguimiento constante de cada paciente. La meta es mejorar la calidad de vida y brindar cuidados específicos para cada etapa.

Entre los servicios destacan la detección oportuna de depresión y ansiedad, la prevención de caídas —una de las principales preocupaciones en esta edad—, así como el manejo de la baja funcionalidad física y las alteraciones de la memoria. Todo ello con el propósito de preservar la autonomía el mayor tiempo posible.

Aunque la atención está dirigida principalmente a adultos mayores de 60 años, la especialista hizo un llamado a personas desde los 40 años para que también acudan. Señaló que en esa etapa concluye el crecimiento pleno y comienza el declive fisiológico natural, por lo que iniciar cuidados preventivos desde entonces favorece un envejecimiento más saludable y activo.

Con esta apertura, la Jurisdicción Sanitaria Número Dos reafirmó su compromiso con la salud preventiva y el bienestar comunitario. Se espera que el nuevo espacio se convierta en un referente para el cuidado digno de los adultos mayores y para quienes buscan prepararse con anticipación para esta etapa de la vida.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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