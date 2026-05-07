Brigadas de salud superan las mil 400 atenciones en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Brigadas de salud superan las mil 400 atenciones en Piedras Negras
    Las autoridades sanitarias reiteraron que los servicios preventivos continuarán disponibles de manera permanente en centros de salud comunitarios para beneficio de la población. ARCHIVO

Además de las consultas médicas generales, se fortalecio la atención preventiva mediante estudios especializados y orientación nutricional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria Número 1 reafirmó su compromiso con la prevención y el bienestar ciudadano al integrar de manera permanente servicios especializados en los centros de salud de Piedras Negras.

En un esfuerzo por acercar la medicina preventiva a la población, las brigadas de salud encabezadas por la Jurisdicción Sanitaria Número 1 concluyeron con resultados positivos. De acuerdo con el doctor José Roberto Baeza Díaz, la iniciativa superó la meta prevista al registrar más de mil 400 atenciones médicas en el municipio.

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ATENCIÓN CON IMPACTO REAL

Más allá de las cifras, el valor de estas brigadas radica en el tipo de servicios ofrecidos, enfocados en la detección temprana de enfermedades graves y en la promoción de hábitos saludables.

Los programas incluyeron:
- Detección preventiva: mamografías, citologías y pruebas de Virus del Papiloma Humano (VPH), fundamentales para la prevención del cáncer cervicouterino.
- Atención integral: consultas de medicina general y servicios odontológicos gratuitos.
- Control de enfermedades crónicas: seguimiento especializado para hipertensión y diabetes, padecimientos de alta incidencia en la región.
- Educación nutricional: orientación para fomentar una alimentación balanceada y sostenible.

CONTINUIDAD DEL COMPROMISO

El doctor José Roberto Baeza Díaz subrayó que el éxito de estas brigadas representa solo el inicio de un esfuerzo permanente.

“El trabajo no termina aquí”, afirmó, al recordar que los servicios de salud están disponibles diariamente en los centros comunitarios.

Asimismo, se fortaleció la coordinación hospitalaria. Pacientes que requirieron estudios adicionales, como mamografías de seguimiento, fueron canalizados directamente al Hospital General Salvador Chavarría, garantizando la continuidad de su atención.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a no esperar la próxima brigada y acudir a su centro de salud más cercano para recibir atención preventiva. Con ello, la Jurisdicción Sanitaria Número 1 reafirmó que el bienestar de la comunidad es un compromiso constante y compartido.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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