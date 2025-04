Incendia casa de su hermana por segunda vez; es detenido en Piedras Negras

Vecinos temen que el agresor vuelva a actuar si no se formaliza una denuncia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de 58 años fue detenido y consignado ante el Ministerio Público, luego de ser acusado de provocar el incendio en la vivienda de su hermana en la colonia Central, en Piedras Negras . La afectada señaló que no es la primera vez que su familiar actúa de forma violenta, pues ya había incendiado la misma casa en una ocasión anterior.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Santacruz, donde elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para sofocar el fuego que causó importantes daños materiales. La propietaria del inmueble, quien prefirió no revelar su identidad, aseguró que el presunto responsable es su hermano, identificado como Cipriano ¨N¨.

TE PUEDE INTERESAR: Rompe barreras: Amy González es la primera jefa de Policía en Eagle Pass

Según relató la afectada, el sujeto actuó aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, y aunque en el primer incidente no interpuso denuncia, esta vez decidió proceder legalmente ante la repetición del hecho. No obstante, al cierre de esta edición aún no se había presentado la querella formal.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, informó que se cuenta con un plazo legal de 48 horas para definir la situación jurídica del detenido. Recalcó que, al tratarse de un delito que requiere querella, el proceso legal no podrá avanzar sin la denuncia oficial de la víctima.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal atendieron el reporte inicial, y será el Ministerio Público quien determine las acciones a seguir una vez que se confirme la acusación mediante los canales formales.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes temen que la situación pueda escalar si no se toman medidas legales firmes, dado el historial de comportamiento del señalado.

(Con información de medios locales)