Coahuila: Terminan en sanción 6 de cada 10 indagatorias por faltas administrativas en municipios

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Coahuila
/ 28 marzo 2026
    Coahuila: Terminan en sanción 6 de cada 10 indagatorias por faltas administrativas en municipios
    Edificio de Presidencia de Piedras Negras, municipio con más investigaciones iniciadas contra sus funcionarios (493) por presuntas faltas administrativas en 2024. TOMADA DE REDES

Al cierre de 2024, se iniciaron mil 253 investigaciones por faltas presuntamente cometidas por funcionarios de los Ayuntamientos de Coahuila

Las investigaciones por faltas administrativas contra funcionarios de los municipios de Coahuila no dan tregua: en las últimas dos mediciones oficiales no se ha registrado una disminución en las indagatorias.

Según datos del último Censo Nacional de Gobiernos Municipales -que se hace cada dos años-, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2024 se contabilizaron mil 253 indagatorias contra servidores públicos municipales de la entidad.

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De ellas, 80 fueron iniciadas de oficio, 83 a raíz de denuncias, 29 derivadas de auditorías de control interno, 74 por acciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 987 por procedimientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En el censo anterior, concluido al cierre de 2022, la cifra de indagatorias fue de mil 247, es decir, entre un censo y otro hubo una diferencia de seis procedimientos.

Las investigaciones se centran en presuntas prácticas de malos manejos en administraciones municipales, ya sea en el rubro financiero o en la ejecución de servicio a la ciudadanía. También se indagan casos de incumplimientos de tareas o faltas al reglamento interno y de su función.

Por municipios, el de Piedras Negras sumó en 2024 más investigaciones contra sus funcionarios, con 493; después aparece Matamoros, con 155; Torreón, con 143; Nava, 79; Acuña, 77; San Pedro, 54; Viesca, 49; y finalmente Saltillo, con 40.

El censo detalla que las investigaciones confirmaron la comisión de al menos 754 faltas administrativas de 91 funcionarios que fueron sancionados, en su mayoría con una amonestación privada (70 casos), que implica un exhorto para que no vuelvan a incurrir en determinada práctica.

Lo anterior implica que cerca de un 60 por ciento de las investigaciones por malos manejos en la función pública municipal en Coahuila concluyeron que sí hubo una falta administrativa en 2024.

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En 60 de los 91 casos, el motivo por el que se impuso una sanción fue por “no desempeñar sus funciones, atribuciones y comisiones con disciplina y respeto”, y otros 30 casos fueron por “no registrar, integrar, custodiar y cuidar documentación e información bajo su responsabilidad; y no impedir su uso indebido”.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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