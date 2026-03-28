Coahuila: Terminan en sanción 6 de cada 10 indagatorias por faltas administrativas en municipios

Según datos del último Censo Nacional de Gobiernos Municipales -que se hace cada dos años-, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2024 se contabilizaron mil 253 indagatorias contra servidores públicos municipales de la entidad.

Las investigaciones por faltas administrativas contra funcionarios de los municipios de Coahuila no dan tregua: en las últimas dos mediciones oficiales no se ha registrado una disminución en las indagatorias.

De ellas, 80 fueron iniciadas de oficio, 83 a raíz de denuncias, 29 derivadas de auditorías de control interno, 74 por acciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 987 por procedimientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En el censo anterior, concluido al cierre de 2022, la cifra de indagatorias fue de mil 247, es decir, entre un censo y otro hubo una diferencia de seis procedimientos.

Las investigaciones se centran en presuntas prácticas de malos manejos en administraciones municipales, ya sea en el rubro financiero o en la ejecución de servicio a la ciudadanía. También se indagan casos de incumplimientos de tareas o faltas al reglamento interno y de su función.

Por municipios, el de Piedras Negras sumó en 2024 más investigaciones contra sus funcionarios, con 493; después aparece Matamoros, con 155; Torreón, con 143; Nava, 79; Acuña, 77; San Pedro, 54; Viesca, 49; y finalmente Saltillo, con 40.

El censo detalla que las investigaciones confirmaron la comisión de al menos 754 faltas administrativas de 91 funcionarios que fueron sancionados, en su mayoría con una amonestación privada (70 casos), que implica un exhorto para que no vuelvan a incurrir en determinada práctica.

Lo anterior implica que cerca de un 60 por ciento de las investigaciones por malos manejos en la función pública municipal en Coahuila concluyeron que sí hubo una falta administrativa en 2024.