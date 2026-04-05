Sedena y AMIC aseguran 149 kilos de presunta droga en Cajeme; queda a disposición de la FGR

HERMOSILLO, SON.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron más de 149 kilogramos de presuntas drogas durante una revisión vehicular en las inmediaciones de la comisaría de Esperanza, en el municipio de Cajeme, al sur de Sonora. El aseguramiento se realizó tras la inspección de una camioneta Ford FX-4 color blanco, en la que fue detectado un compartimento oculto acondicionado para el traslado de sustancias ilícitas, de acuerdo con el reporte oficial.

La autoridad informó que dentro del doble fondo se localizaron 210 bolsas con una sustancia granulada con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 95.55 kilogramos. Además, fueron asegurados 53.63 kilogramos de una sustancia blanca con características de cocaína, distribuidos en tres bolsas a granel y 18 paquetes rectangulares, según el mismo reporte.

La unidad, detalló la información oficial, no contaba con reporte de robo y fue interceptada durante revisiones aleatorias en la zona rural del municipio. El operativo fue realizado de manera conjunta entre personal del 60/o. Batallón de Infantería y agentes de la AMIC, quienes aseguraron el vehículo y las sustancias. Tanto la camioneta como la presunta droga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal en Ciudad Obregón, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente. Con información de La Jornada

Publicidad

Temas

Drogas

Localizaciones

Sonora

Organizaciones

Sedena

