Incrementa un 24% las consultas por problemas de salud mental en Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La atención a la salud mental registra una demanda creciente en Piedras Negras, Coahuila. Durante los primeros siete meses de 2026, el servicio de consulta externa de psiquiatría municipal incrementó en 24% el promedio mensual de pacientes atendidos, una tendencia que refleja una mayor búsqueda de apoyo especializado para enfrentar trastornos emocionales, del desarrollo y enfermedades neuropsiquiátricas. De acuerdo con cifras del Sistema DIF Municipal, el promedio de consultas pasó de 29 a 36 pacientes al mes, mientras que actualmente existen 483 expedientes activos. De ese total, 251 fueron abiertos durante el presente periodo administrativo, lo que representa poco más de la mitad de los casos que reciben seguimiento.

Los servicios abarcan una amplia población, desde niñas y niños de cuatro años hasta adultos mayores de 86, quienes reciben atención por padecimientos como ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, enfermedades neurocognitivas, así como diagnósticos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno del Espectro Autista (TEA) y trastornos del aprendizaje. El crecimiento en la demanda también ha obligado a fortalecer la coordinación con más de ocho instituciones dedicadas a la atención médica y psicológica, con el propósito de canalizar pacientes cuando requieren servicios complementarios o tratamientos especializados. En paralelo, el Centro de Atención al Adolescente mantiene programas de acompañamiento emocional mediante un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en psicología, pedagogía, enfermería, terapia de lenguaje y orientación familiar, además de talleres enfocados en autoestima, habilidades sociales, comunicación y manejo de emociones.

Especialistas consideran que el aumento en la solicitud de atención también refleja una mayor apertura para buscar ayuda profesional, dejando atrás el estigma que durante años rodeó a los trastornos de salud mental. La tendencia confirma que este tipo de servicios se han convertido en una necesidad cada vez más visible para personas de todas las edades.