INE avanza en la preparación del proceso electoral del 7 de junio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Distrito 01 se encuentra en plena fase de preparación rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, transparente y confiable, informó la vocal ejecutiva distrital, Nathaly Mendoza Zamudio.

La funcionaria dio a conocer que actualmente se cuenta con una plantilla de 137 personas contratadas como capacitadoras y supervisoras electorales, quienes tendrán la responsabilidad de visitar los domicilios de las y los ciudadanos previamente sorteados para invitarlos a participar como funcionarios de las mesas directivas de casilla.

Mendoza Zamudio destacó que estas figuras son fundamentales para el proceso electoral, ya que representan el primer contacto del INE con la ciudadanía y son quienes brindan la información y capacitación necesarias para que los vecinos puedan recibir y contabilizar los votos durante la jornada electoral.

Subrayó que la capacitación constituye uno de los ejes centrales del proceso, pues es indispensable que tanto los funcionarios de casilla como el personal de campo conozcan y apliquen correctamente los procedimientos establecidos, desde el llenado de formatos hasta la correcta recepción de la votación.

Asimismo, explicó que los capacitadores electorales reciben instrucción presencial por parte del personal de la Junta Distrital del INE, lo que permite fortalecer conocimientos, aclarar dudas y asegurar que el trabajo en campo se realice con apego a la normatividad electoral.

La vocal ejecutiva recalcó que este esfuerzo busca generar certeza entre quienes participan directamente en la organización del proceso y entre la ciudadanía en general, garantizando que el 7 de junio las casillas estén debidamente instaladas y operadas por ciudadanos comprometidos y capacitados.

Finalmente, señaló que el INE en Piedras Negras continuará trabajando intensamente en las siguientes etapas del proceso electoral, reafirmando su compromiso con la legalidad, la eficiencia organizativa y la confianza ciudadana en las elecciones.