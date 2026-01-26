Gobierno de Coahuila presenta estrategia rumbo a la Ola Mundialista 2026

Coahuila
/ 26 enero 2026
    Gobierno de Coahuila presenta estrategia rumbo a la Ola Mundialista 2026
    Manolo Jiménez Salinas encabezó la presentación de la estrategia Coahuila para el Mundial, con la que el estado busca aprovechar la cercanía con Monterrey, una de las sedes oficiales del Mundial. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La estrategia estatal se articula en cinco ejes que van desde la promoción internacional y la capacitación del sector turístico hasta operativos especiales de seguridad, con actividades comunitarias y Fan Fest en distintas regiones del estado

El Gobierno de Coahuila presentó su estrategia rumbo al Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de aprovechar la cercanía del estado con una de las sedes oficiales del torneo y detonar beneficios turísticos, económicos y sociales. El gobernador Manolo Jiménez Salinas planteó que el evento representa una oportunidad extraordinaria para el país y, en particular, para la entidad, al tratarse de una fiesta deportiva que no se vive en México desde hace cuatro décadas.

Al encabezar la presentación, el mandatario subrayó que el proyecto estatal se construyó bajo un esquema de colaboración amplia con gobiernos municipales, sectores educativos, deportivos, empresariales y con la sociedad civil organizada. “Creemos esta fiesta mundialista que hace 40 años que no sucedía en México, y por eso es muy importante hacer algo extraordinario en torno a este momento”, expresó.

$!El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores, explicó los cinco ejes de la estrategia Coahuila para el Mundial.
El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores, explicó los cinco ejes de la estrategia Coahuila para el Mundial. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Jiménez Salinas destacó que Coahuila parte de una posición estratégica al ubicarse a poco más de una hora de Nuevo León, una de las tres sedes oficiales del Mundial 2026, junto con Ciudad de México y Jalisco. De acuerdo con estimaciones nacionales, alrededor de cinco millones de personas visitarán el país por el torneo, mientras que en el estado vecino se espera la llegada de 1.3 millones de visitantes, lo que abre la posibilidad de captar una parte relevante de ese flujo turístico.

En este contexto, el gobernador señaló que la entidad cuenta con condiciones que permiten competir como destino alterno, entre ellas la seguridad, la conectividad y la diversidad de atractivos turísticos, que incluyen pueblos mágicos, zonas montañosas y boscosas, viñedos, destinos naturales como Cuatro Ciénegas, así como la oferta cultural y museística de ciudades como Saltillo y Torreón, esta última ya declarada como subsede mundialista.

La operación y el desarrollo técnico de la estrategia quedaron a cargo del jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, quien explicó que la iniciativa, denominada Coahuila para el Mundial, funcionará como una plataforma integral para concentrar la actividad turística, de marca y de atención a visitantes durante el torneo.

Flores González detalló que la estrategia se estructura en cinco ejes: promoción; capacitación y atención; responsabilidad social; diversión y convivencia familiar; y seguridad.

PROMOCIÓN

En materia de promoción, informó que se desplegará una campaña internacional con pautas digitales dirigidas a países que disputarán partidos en México, además de una estrategia nacional y fronteriza, particularmente en Texas. A esto se suma la difusión de la conectividad aérea de Saltillo y Torreón, así como de las carreteras estatales, para facilitar la llegada desde las sedes mundialistas.

Asimismo, se impulsará la promoción de los principales productos turísticos del estado, como los ocho pueblos mágicos, la ruta de vinos y dinos, las montañas, desiertos, bosques, la gastronomía y la agenda de eventos, además de alianzas estratégicas con Monterrey, incluida la presencia de Coahuila en el Fan Fest de esa ciudad.

CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN

En el eje de capacitación y atención, el funcionario explicó que se pondrá en marcha un programa de formación dirigido a la cadena de valor turística, enfocado en el idioma inglés, inclusión, historia del Mundial y relaciones internacionales. Los establecimientos que completen este proceso obtendrán el distintivo Coahuila para el Mundial, que los identificará como espacios certificados y serán incluidos en las plataformas oficiales de promoción.

$!Durante la presentación se subrayó que Coahuila promoverá sus principales atractivos turísticos, como pueblos mágicos, viñedos, destinos naturales y la oferta cultural.
Durante la presentación se subrayó que Coahuila promoverá sus principales atractivos turísticos, como pueblos mágicos, viñedos, destinos naturales y la oferta cultural. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El tercer eje, responsabilidad social, contempla llevar el ambiente mundialista a colonias, barrios y ejidos mediante actividades deportivas, culturales y comunitarias. Entre las acciones previstas se encuentra la caravana mundialista, torneos para niñas, niños y jóvenes, rehabilitación de infraestructura deportiva, construcción de nuevas canchas, apoyo económico a atletas y una agenda interinstitucional que incluirá exposiciones, concursos, ferias culturales y actividades universitarias, varias de ellas en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila.

DIVERSIÓN Y CONVIVENCIA FAMILIAR

En cuanto a diversión y convivencia familiar, se anunció la realización de Fan Fest en Saltillo y Torreón durante los meses de junio y julio, con transmisión de partidos, activaciones especiales en encuentros de la Selección Mexicana, espacios gastronómicos, actividades recreativas y conciertos, con el objetivo de que el Mundial se viva también fuera de los estadios.

$!El Gobierno de Coahuila anunció que reforzará la seguridad con operativos especiales y coordinación interinstitucional.
El Gobierno de Coahuila anunció que reforzará la seguridad con operativos especiales y coordinación interinstitucional. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

SEGURIDAD

El quinto eje corresponde a seguridad, donde Flores González indicó que se reforzará la estrategia estatal mediante operativos especiales y coordinación interinstitucional. Las acciones contemplan presencia en carreteras, hoteles, corredores comerciales, pueblos mágicos, aeropuertos y centrales de autobuses, así como operativos específicos en colaboración con fuerzas federales y corporaciones de seguridad de estados vecinos, además de atención permanente a través del número de emergencias 9-1-1.

Al cerrar la presentación, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró que la estrategia busca no solo capitalizar el evento deportivo, sino generar un impacto económico y social de largo alcance. “Esto se traduce en mover la economía relacionada al turismo y a los servicios, y en un fortalecimiento de la economía de nuestro estado, con una derrama de miles de millones de pesos”, afirmó.

