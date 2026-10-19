Ingiere hombre 30 pastillas tras discutir con su esposo en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Ingiere hombre 30 pastillas tras discutir con su esposo en Piedras Negras
    El paciente permanecía bajo vigilancia médica debido a la cantidad de medicamento que presuntamente ingirió. ARCHIVO

El paciente, de 32 años, ingresó a la Clínica 11 del IMSS durante la madrugada del domingo, donde permanecía sedado y bajo vigilancia médica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 32 años fue hospitalizado en estado grave en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de sufrir una intoxicación por la presunta ingesta de medicamento controlado en la colonia San Pablo, en Piedras Negras.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el paciente, identificado como Cristo “N”, habría ingerido alrededor de 30 tabletas de alprazolam después de sostener una discusión con su esposo, Juventino “N”.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo. Tras el altercado, la pareja se retiró a habitaciones separadas, pero minutos después el hombre presuntamente consumió el medicamento y llamó a su hermana para despedirse, lo que alertó a sus familiares y a su esposo.

Al percatarse de la situación, se solicitó ayuda de emergencia. Paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron para brindar asistencia y trasladaron al hombre al hospital del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

Debido a la cantidad de medicamento que presuntamente ingirió, el paciente permanecía sedado y bajo vigilancia médica, mientras el personal de salud atendía la intoxicación y evaluaba su evolución.

Se informó que el hombre recibía tratamiento por problemas psiquiátricos. Una vez que su condición médica lo permita, se prevé que sea valorado por el área de Psiquiatría para determinar el seguimiento correspondiente.

Hasta el momento, no se habían difundido más detalles sobre su evolución clínica.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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