Suspende CFE contratación de carbón para central de Nava, Coahuila

La medida coincide con los reclamos por emisiones de humo negro en Nava y municipios cercanos, que llevaron a legisladores a solicitar revisiones de las centrales José López Portillo y Carbón II.

NAVA, COAH.- La Comisión Federal de Electricidad suspendió desde el 16 de octubre un procedimiento de adjudicación directa de carbón mineral térmico destinado a la central José López Portillo, de Nava , Coahuila, por un plazo máximo de 90 días, mientras concluye el dictamen de evaluación técnica, legal y administrativa.

La información difundida sobre el acta de suspensión señala que la solicitud fue presentada por el superintendente general de la José López Portillo, Daniel Ángeles Larios. El asunto se abordó el jueves 15 de octubre en la oficina de compras de la central, ubicada en el kilómetro 27.5 de la carretera Nava–Piedras Negras.

La reunión concluyó a las 16:30 horas y los acuerdos fueron comunicados a los responsables de compras. El motivo señalado para detener el procedimiento es completar la evaluación correspondiente antes de definir la contratación.

En paralelo, los diputados locales Guillermo Ruiz, Antonio Flores y Jorge Valdés plantearon exhortos para revisar las condiciones de operación de las carboeléctricas e investigar las causas de las emisiones.

Entre las solicitudes figuran verificar los sistemas de control ambiental, evaluar necesidades de mantenimiento y pedir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspecciones y medidas correctivas cuando procedan.