Suspende CFE contratación de carbón para central de Nava, Coahuila

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Piedras Negras
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    Suspende CFE contratación de carbón para central de Nava, Coahuila
    La Comisión Federal de Electricidad suspendió desde el 16 de octubre contratos de venta de carbón en planta de Nava, Coahuila. CORTESÍA

La medida comenzó el 16 de octubre y contempla hasta 90 días para completar el dictamen técnico, legal y administrativo

NAVA, COAH.- La Comisión Federal de Electricidad suspendió desde el 16 de octubre un procedimiento de adjudicación directa de carbón mineral térmico destinado a la central José López Portillo, de Nava, Coahuila, por un plazo máximo de 90 días, mientras concluye el dictamen de evaluación técnica, legal y administrativa.

La medida coincide con los reclamos por emisiones de humo negro en Nava y municipios cercanos, que llevaron a legisladores a solicitar revisiones de las centrales José López Portillo y Carbón II.

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La información difundida sobre el acta de suspensión señala que la solicitud fue presentada por el superintendente general de la José López Portillo, Daniel Ángeles Larios. El asunto se abordó el jueves 15 de octubre en la oficina de compras de la central, ubicada en el kilómetro 27.5 de la carretera Nava–Piedras Negras.

La reunión concluyó a las 16:30 horas y los acuerdos fueron comunicados a los responsables de compras. El motivo señalado para detener el procedimiento es completar la evaluación correspondiente antes de definir la contratación.

En paralelo, los diputados locales Guillermo Ruiz, Antonio Flores y Jorge Valdés plantearon exhortos para revisar las condiciones de operación de las carboeléctricas e investigar las causas de las emisiones.

Entre las solicitudes figuran verificar los sistemas de control ambiental, evaluar necesidades de mantenimiento y pedir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspecciones y medidas correctivas cuando procedan.

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El diputado Sergio Zenón Velázquez también pidió un diagnóstico técnico ante reportes de humo y caída de material similar a ceniza. Su planteamiento incluye asignar recursos para atender las fallas que determine la revisión.

Por separado, Ricardo Mejía Berdeja denunció presunta recepción de carbón de baja calidad y solicitó investigar los contratos y proveedores. Sus señalamientos forman parte de las exigencias de revisión del combustible utilizado en ambas instalaciones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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