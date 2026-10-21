Iniciará este año construcción de nueva preparatoria en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Iniciará este año construcción de nueva preparatoria en Piedras Negras
    El bachillerato del modelo Margarita Maza de Juárez podría iniciar su construcción este año, informó el Alcalde. ARCHIVO

El Municipio liberó terrenos para cuatro planteles en el ejido Piedras Negras, donde las escuelas actuales están saturadas por el crecimiento poblacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El crecimiento poblacional en Piedras Negras ha rebasado la capacidad de los planteles educativos existentes, por lo que se proyecta la construcción de cuatro nuevas escuelas para atender la demanda de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González informó que el Municipio ya concluyó los procedimientos administrativos y legales para desincorporar los terrenos que serán destinados a los nuevos centros educativos y entregarlos a la Secretaría de Educación.

Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila

Los predios permitirán ampliar la infraestructura educativa en una zona donde las escuelas actuales se encuentran saturadas, de acuerdo con el edil, quien señaló que la construcción de los planteles dependerá de la participación de los gobiernos estatal y federal.

PREPARATORIA INICIARÍA ESTE AÑO

Uno de los proyectos corresponde a una preparatoria del modelo Margarita Maza de Juárez, impulsado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según Rodríguez González, se prevé que los trabajos de construcción de este bachillerato comiencen durante este mismo año.

En el caso del jardín de niños, la primaria y la secundaria, corresponderá al Gobierno de Coahuila destinar los recursos necesarios para concretar las obras y ampliar la cobertura educativa en el sector.

El Alcalde destacó que la aportación de los terrenos por parte del Ayuntamiento representa un paso para avanzar en los proyectos, aunque el inicio de las construcciones de los planteles estatales dependerá de la asignación presupuestal correspondiente.

La expansión de la infraestructura escolar busca responder al aumento de habitantes de Piedras Negras y ofrecer espacios suficientes para que niñas, niños y adolescentes puedan cursar sus estudios sin depender exclusivamente de las escuelas que actualmente operan en la zona.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

‘Deudas de agua’: es necesario replantear el Tratado de 1944
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

Madres buscadoras localizaron restos humanos en un predio rural de Matamoros.

Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila
Las primeras infancias resultan con mayor vulnerabilidad en entornos violentos o no saludables para su desarrollo.

Caso de bebé fallecida en Saltillo evidencia vulnerabilidad de la primera infancia, advierte especialista
Gasca Martínez participó en el Maratón de Toronto el domingo 18 de octubre, como parte de su actividad en el circuito internacional de carreras de fondo.

Ana Victoria Gasca queda entre las 22 mejores latinoamericanas en Maratón de Toronto
El papa León XIII regresó a la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos desde su papamóvil descapotable, mientras celebraba su primera audiencia general en el Vaticano desde que se sometió a una cirugía por cáncer de pulmón.

El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer
La iniciativa llega tras una nueva ronda de contactos diplomáticos impulsada por Washington, aunque persisten profundas diferencias sobre las condiciones para alcanzar la paz.

Putin acepta tener conversaciones trilaterales con Ucrania y EU para poner fin a la guerra