Iniciará este año construcción de nueva preparatoria en Piedras Negras

El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González informó que el Municipio ya concluyó los procedimientos administrativos y legales para desincorporar los terrenos que serán destinados a los nuevos centros educativos y entregarlos a la Secretaría de Educación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El crecimiento poblacional en Piedras Negras ha rebasado la capacidad de los planteles educativos existentes, por lo que se proyecta la construcción de cuatro nuevas escuelas para atender la demanda de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Los predios permitirán ampliar la infraestructura educativa en una zona donde las escuelas actuales se encuentran saturadas, de acuerdo con el edil, quien señaló que la construcción de los planteles dependerá de la participación de los gobiernos estatal y federal.

PREPARATORIA INICIARÍA ESTE AÑO

Uno de los proyectos corresponde a una preparatoria del modelo Margarita Maza de Juárez, impulsado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según Rodríguez González, se prevé que los trabajos de construcción de este bachillerato comiencen durante este mismo año.

En el caso del jardín de niños, la primaria y la secundaria, corresponderá al Gobierno de Coahuila destinar los recursos necesarios para concretar las obras y ampliar la cobertura educativa en el sector.

El Alcalde destacó que la aportación de los terrenos por parte del Ayuntamiento representa un paso para avanzar en los proyectos, aunque el inicio de las construcciones de los planteles estatales dependerá de la asignación presupuestal correspondiente.

La expansión de la infraestructura escolar busca responder al aumento de habitantes de Piedras Negras y ofrecer espacios suficientes para que niñas, niños y adolescentes puedan cursar sus estudios sin depender exclusivamente de las escuelas que actualmente operan en la zona.