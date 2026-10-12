Instalan consejo para atender necesidades de escuelas en Piedras Negras

La iniciativa promovida por el alcalde Jacobo Rodríguez plantea reunir a autoridades y representantes educativos para establecer prioridades, gestionar apoyos y dar seguimiento a las peticiones de los planteles. La ceremonia fue realizada este lunes 12 de octubre en la Casa de la Cultura de Piedras Negras.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con la toma de protesta del Consejo Municipal de Rescate y Fortalecimiento a la Educación, Piedras Negras impulsa un mecanismo para atender las necesidades de sus escuelas públicas, ante el aumento de solicitudes de apoyo que recibe el Ayuntamiento.

Al presentar la propuesta, el Edil informó que los oficios recibidos durante 2026 prácticamente duplicaban los registrados en 2025. Explicó que directores, docentes y padres de familia han acudido al Municipio para solicitar atención a problemas de infraestructura y servicios.

El esquema propuesto contempla sesiones cada 15 días. Su propósito es revisar las solicitudes, identificar a los responsables de atenderlas y mantener un seguimiento que evite que las necesidades escolares queden sin respuesta.

La convocatoria consideró a representantes de los gobiernos federal y estatal, legisladores locales, funcionarios municipales, supervisores de zona, jefes de sector y directores, con la intención de incorporar la experiencia de quienes conocen las condiciones de cada escuela.

También incluyó a representantes de preescolares, primarias, secundarias y educación especial, así como del CBTis 34 y del Tecnológico de Piedras Negras, además de las comisiones municipales de Educación y Desarrollo Social.

“Nosotros queremos resultados”, expresó Rodríguez al anunciar el consejo. El Alcalde llamó a dejar de lado las diferencias políticas y concentrar la colaboración en las necesidades de estudiantes, familias y personal educativo.

Antes de la toma de protesta, reiteró su expectativa de que las autoridades estatales participaran en este espacio. Señaló que la coordinación debe permitir revisar periódicamente las peticiones y definir quién dará seguimiento a cada asunto.

El planteamiento municipal busca convertir las solicitudes de las comunidades escolares en una agenda permanente de trabajo para atender los planteles.