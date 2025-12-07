Policía estatal es atropellado por motocicleta en operativo sobre la carretera Parras–Paila

Un elemento de la Policía del Estado resultó gravemente lesionado la mañana de este domingo, luego de ser atropellado por una motocicleta mientras realizaba labores operativas en la carretera Parras–Paila. El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, en una zona identificada como curva peligrosa, a la altura del ejido San Lorenzo.

De acuerdo con los primeros reportes, unidades de la Cruz Roja fueron movilizadas tras recibir un aviso sobre un atropellamiento en ese tramo carretero. Sin embargo, al llegar al sitio ya no encontraron al afectado, pues compañeros del propio elemento lo habían trasladado de manera inmediata en una patrulla hacia un centro de salud cercano con el fin de agilizar su atención médica.

Una vez en la unidad médica, personal policial entregó la información necesaria sobre la identidad del lesionado, quien presentaba fracturas en los pies, según lo referido por sus compañeros. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue llevado a un hospital de especialidades en Saltillo para recibir una valoración más completa.