Policía estatal es atropellado por motocicleta en operativo sobre la carretera Parras–Paila
El elemento fue llevado primero a un centro de salud en una patrulla y posteriormente trasladado a un hospital de especialidades en Saltillo debido a la gravedad de sus lesiones
Un elemento de la Policía del Estado resultó gravemente lesionado la mañana de este domingo, luego de ser atropellado por una motocicleta mientras realizaba labores operativas en la carretera Parras–Paila. El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, en una zona identificada como curva peligrosa, a la altura del ejido San Lorenzo.
De acuerdo con los primeros reportes, unidades de la Cruz Roja fueron movilizadas tras recibir un aviso sobre un atropellamiento en ese tramo carretero. Sin embargo, al llegar al sitio ya no encontraron al afectado, pues compañeros del propio elemento lo habían trasladado de manera inmediata en una patrulla hacia un centro de salud cercano con el fin de agilizar su atención médica.
Una vez en la unidad médica, personal policial entregó la información necesaria sobre la identidad del lesionado, quien presentaba fracturas en los pies, según lo referido por sus compañeros. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue llevado a un hospital de especialidades en Saltillo para recibir una valoración más completa.
El oficial formaba parte de un grupo de elementos que había salido desde tempranas horas para instalar un operativo preventivo en la curva de la carretera estatal 102, donde ya se habían registrado incidentes previos. En ese contexto, una motocicleta que circulaba por el lugar terminó arrollándolo, sin que hasta el momento se cuente con mayor información sobre cómo ocurrió la maniobra que derivó en el impacto.
Sobre el conductor de la motocicleta no se ha dado a conocer si también resultó lesionado por la caída posterior al choque, ni se ha informado oficialmente sobre su situación legal o el sitio donde pudiera encontrarse detenido. Las autoridades estatales tampoco han emitido un comunicado detallado respecto a las causas del percance o el avance de las investigaciones.
Mientras tanto, el estado de salud del policía permanece reservado, en espera de nuevos reportes médicos tras su traslado a Saltillo. El incidente mantiene bajo observación las condiciones de seguridad en ese punto carretero, considerado de riesgo debido a su trazado y a la circulación constante durante las primeras horas del día.