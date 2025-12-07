Policía estatal es atropellado por motocicleta en operativo sobre la carretera Parras–Paila

Coahuila
/ 7 diciembre 2025
    Policía estatal es atropellado por motocicleta en operativo sobre la carretera Parras–Paila
    Patrulla estatal traslado al policía lesionado desde la curva de San Lorenzo. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

El elemento fue llevado primero a un centro de salud en una patrulla y posteriormente trasladado a un hospital de especialidades en Saltillo debido a la gravedad de sus lesiones

Un elemento de la Policía del Estado resultó gravemente lesionado la mañana de este domingo, luego de ser atropellado por una motocicleta mientras realizaba labores operativas en la carretera Parras–Paila. El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, en una zona identificada como curva peligrosa, a la altura del ejido San Lorenzo.

De acuerdo con los primeros reportes, unidades de la Cruz Roja fueron movilizadas tras recibir un aviso sobre un atropellamiento en ese tramo carretero. Sin embargo, al llegar al sitio ya no encontraron al afectado, pues compañeros del propio elemento lo habían trasladado de manera inmediata en una patrulla hacia un centro de salud cercano con el fin de agilizar su atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Acuerdan que CRIH lleve por nombre ‘Blanca Isabel Martínez Bustos’

Una vez en la unidad médica, personal policial entregó la información necesaria sobre la identidad del lesionado, quien presentaba fracturas en los pies, según lo referido por sus compañeros. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue llevado a un hospital de especialidades en Saltillo para recibir una valoración más completa.

$!Unidad policial estacionada afuera del hospital donde fue ingresado el elemento afectado.
Unidad policial estacionada afuera del hospital donde fue ingresado el elemento afectado. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

El oficial formaba parte de un grupo de elementos que había salido desde tempranas horas para instalar un operativo preventivo en la curva de la carretera estatal 102, donde ya se habían registrado incidentes previos. En ese contexto, una motocicleta que circulaba por el lugar terminó arrollándolo, sin que hasta el momento se cuente con mayor información sobre cómo ocurrió la maniobra que derivó en el impacto.

Sobre el conductor de la motocicleta no se ha dado a conocer si también resultó lesionado por la caída posterior al choque, ni se ha informado oficialmente sobre su situación legal o el sitio donde pudiera encontrarse detenido. Las autoridades estatales tampoco han emitido un comunicado detallado respecto a las causas del percance o el avance de las investigaciones.

Mientras tanto, el estado de salud del policía permanece reservado, en espera de nuevos reportes médicos tras su traslado a Saltillo. El incidente mantiene bajo observación las condiciones de seguridad en ese punto carretero, considerado de riesgo debido a su trazado y a la circulación constante durante las primeras horas del día.

Temas


accidentes viales
operativos
choque de moto

Localizaciones


Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo