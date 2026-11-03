Investiga Pronnif presunta agresión a niño en kínder de Piedras Negras

El caso involucra al jardín de niños Ignacio Manuel Altamirano, ubicado en la colonia Doña Pura, donde el menor cursa el tercer grado de preescolar. Según la denuncia, otro estudiante habría realizado tocamientos indebidos, presuntamente con la participación de otros dos compañeros.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un reporte familiar por posibles conductas de índole sexual dentro de un jardín de niños de Piedras Negras derivó en la intervención de las autoridades de protección infantil, luego de que un pequeño de cinco años relatara a sus padres lo que presuntamente ocurrió durante su estancia en el plantel.

Tras conocer el relato de su hijo, los padres lo llevaron durante la noche del sábado a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica. El caso también llegó al conocimiento de las autoridades ministeriales.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se tomó conocimiento del reporte y explicó que, debido a la edad de los estudiantes señalados, corresponde a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) intervenir y determinar las acciones pertinentes.

La dependencia ya inició la atención del caso para conocer las circunstancias de lo denunciado y establecer las medidas de protección necesarias para el niño.

El plantel cuenta con un antecedente: en septiembre de 2023 se denunció otro probable incidente de abuso en la misma institución, en aquella ocasión contra una alumna.

Hasta el momento, no se han informado conclusiones de la investigación ni responsabilidades determinadas.

(Con información de medios locales)