Investigan a joven por intento de asfixia y violencia contra su novia en Piedras Negras

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    Investigan a joven por intento de asfixia y violencia contra su novia en Piedras Negras
    PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 21 años es investigado por violencia familiar luego de que su novia denunciara una serie de agresiones físicas y psicológicas, entre ellas un intento de asfixia, ocurridas en Piedras Negras. REDES SOCIALES

La joven denunció agresiones físicas y psicológicas ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres; el Ministerio Público recaba datos de prueba

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 21 años es investigado por violencia familiar luego de que su novia denunciara una serie de agresiones físicas y psicológicas, entre ellas un intento de asfixia, ocurridas en Piedras Negras.

De acuerdo con información difundida sobre el caso, el señalado fue identificado como Mariano “N”. La joven relató que fue agredida físicamente y que, durante uno de los episodios, el hombre habría intentado asfixiarla utilizando una almohada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/aseguran-a-nueve-menores-tras-ataque-a-navajazos-a-un-adolescente-en-piedras-negras-LM23585592

Posteriormente, según la denuncia referida en medios locales, la violencia continuó en otro punto de la ciudad y la joven fue dejada en un paraje de la colonia Villa Real, desde donde solicitó ayuda.

Tras los hechos, la mujer acudió ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres para presentar la denuncia correspondiente.

INVESTIGAN VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres integra una carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada.

El funcionario indicó que en la carpeta se refieren hechos que podrían constituir el delito de violencia familiar en sus modalidades física y psicológica.

El Ministerio Público continúa recabando datos de prueba para esclarecer los hechos y establecer la posible participación del señalado. Posteriormente se determinará la clasificación jurídica correspondiente y, en su caso, las acciones que procedan ante un juez de control.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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