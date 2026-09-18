Aseguran a nueve menores tras ataque a navajazos a un adolescente en Piedras Negras

El lesionado, identificado en reportes previos como Alexander Esquivel Chapa, permanece bajo atención médica luego de sufrir una herida penetrante en el tórax que le perforó un pulmón.

PIEDRAS NEGRAS.- La investigación por el ataque a navajazos contra un joven durante los festejos del Grito de Independencia en Piedras Negras , Coahuila, dio un nuevo giro con la localización y aseguramiento de nueve adolescentes, de entre 14 y 17 años, quienes son investigados por su probable participación en la riña registrada la madrugada del 16 de septiembre.

Tras ser trasladado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría Sánchez, fue sometido a una cirugía de emergencia y quedó bajo observación. La información difundida el jueves lo reportaba delicado, pero estable.

La agresión ocurrió alrededor de la 01:00 horas, en las inmediaciones de las canchas deportivas ubicadas en el cruce de Prolongación Tepic y avenida 16 de Septiembre, después de las celebraciones patrias. Después del ataque, los presuntos participantes huyeron hacia el sector Campo Verde, lo que generó un despliegue de corporaciones municipales y estatales.

De acuerdo con la información difundida este viernes, nueve menores fueron asegurados como parte del operativo. Sus edades van de los 14 a los 17 años y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su posible participación tanto en la riña como en las agresiones registradas durante la intervención policial.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) había informado previamente que la Agencia de Investigación Criminal analizaba grabaciones realizadas por testigos y material difundido en redes sociales, además de recabar declaraciones de personas que estuvieron presentes durante los hechos. El objetivo era establecer quién habría utilizado el arma blanca y determinar la participación de los demás involucrados.

Hasta ayer, la autoridad señalaba que se investigaba la probable intervención de al menos otros participantes y que existían indicios que debían ser corroborados mediante las imágenes y testimonios disponibles. Por ello, el aseguramiento de los nueve adolescentes no significa que todos sean responsables de la lesión que sufrió el joven.

Entre los adolescentes reportados como asegurados aparecen Íker Antonio “N”, Raúl “N”, Bryan Antonio “N”, Saúl N., Jesús Eduardo “N”, Óscar Daniel “N”, Sebastián “N”, Édgar “N” y Juan Manuel “N”, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.