Investigan arrastre de osamenta por lluvias en Piedras Negras

El hallazgo ocurrió el pasado viernes, cuando fueron localizados un cráneo y 31 huesos en el cauce. Debido a las condiciones del sitio y a las precipitaciones de los últimos días, las autoridades analizan la posibilidad de que los restos hayan sido desplazados por la corriente desde otro punto.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las recientes lluvias registradas en Piedras Negras se convirtieron en una de las principales líneas de investigación para explicar cómo una osamenta terminó en un arroyo ubicado a espaldas de un restaurante sobre el Bordo de Defensa Sur.

Una de las hipótesis que cobra relevancia apunta al panteón municipal como posible punto de origen. De acuerdo con esta línea de investigación, el agua habría ingresado a la zona durante las lluvias, provocado el desplazamiento de restos óseos y fragmentos de ataúdes, para posteriormente llevarlos por los cauces hasta el lugar donde fueron encontrados.

Otro de los puntos que se encuentran bajo revisión es la conexión entre distintos afluentes de la zona. En las inmediaciones del sitio del hallazgo desemboca el arroyo Primavera, por lo que se busca establecer si el flujo generado por las precipitaciones pudo haber tenido la fuerza suficiente para movilizar los restos.

También se revisa la existencia de tuberías que desembocan en el arroyo, con el objetivo de determinar si alguna de estas estructuras pudo formar parte de la trayectoria que siguieron los restos antes de terminar en el sitio donde fueron localizados.

La procedencia de la osamenta todavía no ha sido confirmada. Personal especializado en antropología forense de la Fiscalía General del Estado realiza los estudios correspondientes para determinar características como el sexo de la persona, la antigüedad de los restos y otros elementos que permitan avanzar hacia su identificación.

Durante la primera inspección del cráneo no se observaron de manera superficial lesiones o golpes que permitieran establecer una muerte violenta. Sin embargo, serán los estudios especializados los que determinen si existe algún indicio relacionado con la causa del fallecimiento.