Investigan arrastre de osamenta por lluvias en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Investigan arrastre de osamenta por lluvias en Piedras Negras
    Personal de antropología forense realiza estudios para establecer las características de la persona a la que pertenecieron los restos. CUARTOSCURO

Los restos fueron encontrados junto al Bordo de Defensa Sur y especialistas analizan su procedencia, antigüedad y posible recorrido antes de llegar al cauce

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las recientes lluvias registradas en Piedras Negras se convirtieron en una de las principales líneas de investigación para explicar cómo una osamenta terminó en un arroyo ubicado a espaldas de un restaurante sobre el Bordo de Defensa Sur.

El hallazgo ocurrió el pasado viernes, cuando fueron localizados un cráneo y 31 huesos en el cauce. Debido a las condiciones del sitio y a las precipitaciones de los últimos días, las autoridades analizan la posibilidad de que los restos hayan sido desplazados por la corriente desde otro punto.

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Una de las hipótesis que cobra relevancia apunta al panteón municipal como posible punto de origen. De acuerdo con esta línea de investigación, el agua habría ingresado a la zona durante las lluvias, provocado el desplazamiento de restos óseos y fragmentos de ataúdes, para posteriormente llevarlos por los cauces hasta el lugar donde fueron encontrados.

Otro de los puntos que se encuentran bajo revisión es la conexión entre distintos afluentes de la zona. En las inmediaciones del sitio del hallazgo desemboca el arroyo Primavera, por lo que se busca establecer si el flujo generado por las precipitaciones pudo haber tenido la fuerza suficiente para movilizar los restos.

También se revisa la existencia de tuberías que desembocan en el arroyo, con el objetivo de determinar si alguna de estas estructuras pudo formar parte de la trayectoria que siguieron los restos antes de terminar en el sitio donde fueron localizados.

La procedencia de la osamenta todavía no ha sido confirmada. Personal especializado en antropología forense de la Fiscalía General del Estado realiza los estudios correspondientes para determinar características como el sexo de la persona, la antigüedad de los restos y otros elementos que permitan avanzar hacia su identificación.

Durante la primera inspección del cráneo no se observaron de manera superficial lesiones o golpes que permitieran establecer una muerte violenta. Sin embargo, serán los estudios especializados los que determinen si existe algún indicio relacionado con la causa del fallecimiento.

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El delegado regional, Rigoberto Rodríguez, señaló que los trabajos del antropólogo forense permitirán obtener información más precisa sobre los restos y establecer mayores características de la persona a la que pertenecieron.

Una vez obtenidos los resultados, la información podrá ser comparada con registros de personas cuya identidad se encuentre pendiente de establecer, así como con reportes de desaparición, en caso de que existan coincidencias.

Por ahora, la posibilidad de que las lluvias hayan provocado el desplazamiento desde el panteón municipal se mantiene únicamente como una hipótesis. Las autoridades continuarán con los peritajes para determinar el recorrido que siguieron los restos y establecer su procedencia.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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