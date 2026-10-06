Localizan sin vida a mujer con impactos de bala en domicilio de San Pedro, Coahuila

El reporte activó la intervención de distintas corporaciones policiacas, cuyos agentes se trasladaron hasta el domicilio señalado. Al ingresar al inmueble, localizaron a la víctima con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

SAN PEDRO, COAH.- Una mujer murió luego de recibir varios disparos al interior de una vivienda de la colonia Francisco Villa, en San Pedro, lo que generó una movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia durante las últimas horas.

La mujer fue identificada de manera preliminar como Lupita. Tras confirmarse su fallecimiento, el sitio fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades para evitar la alteración de la escena.

Como parte de las primeras investigaciones, la autoridad mantiene bajo indagatoria a la pareja sentimental de la víctima, identificado preliminarmente como Jorge “N”, ante la posibilidad de que tenga alguna relación con la agresión. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su detención.

Personal de Servicios Periciales acudió al domicilio para procesar la escena y recolectar los indicios que serán incorporados a la carpeta de investigación.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia correspondiente para determinar oficialmente la causa de muerte.

Las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió la agresión, esclarecer el móvil y determinar las responsabilidades legales que correspondan.