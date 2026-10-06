Localizan sin vida a mujer con impactos de bala en domicilio de San Pedro, Coahuila

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Torreón
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    Localizan sin vida a mujer con impactos de bala en domicilio de San Pedro, Coahuila
    Personal de Servicios Periciales procesó el lugar y recolectó indicios para integrarlos a la investigación. SANDRA GÓMEZ

La víctima, identificada de manera preliminar como Lupita, fue localizada con heridas de bala; autoridades investigan a su pareja sentimental por su posible relación con el crimen

SAN PEDRO, COAH.- Una mujer murió luego de recibir varios disparos al interior de una vivienda de la colonia Francisco Villa, en San Pedro, lo que generó una movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia durante las últimas horas.

El reporte activó la intervención de distintas corporaciones policiacas, cuyos agentes se trasladaron hasta el domicilio señalado. Al ingresar al inmueble, localizaron a la víctima con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

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La mujer fue identificada de manera preliminar como Lupita. Tras confirmarse su fallecimiento, el sitio fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades para evitar la alteración de la escena.

Como parte de las primeras investigaciones, la autoridad mantiene bajo indagatoria a la pareja sentimental de la víctima, identificado preliminarmente como Jorge “N”, ante la posibilidad de que tenga alguna relación con la agresión. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su detención.

Personal de Servicios Periciales acudió al domicilio para procesar la escena y recolectar los indicios que serán incorporados a la carpeta de investigación.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia correspondiente para determinar oficialmente la causa de muerte.

Las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió la agresión, esclarecer el móvil y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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