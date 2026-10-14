Investigan muerte de un hombre en vivienda de Piedras Negras; sospechan de sobredosis

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía investiga la muerte de Fermín, un hombre de 47 años localizado sin vida este miércoles por la mañana en su domicilio de la colonia Los Montes, en Piedras Negras, Coahuila. La causa del fallecimiento permanece pendiente del resultado de la necropsia. El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez, informó sobre el hallazgo y señaló que dentro de la vivienda también fue encontrada una pipa. Este dato forma parte de la información recabada en torno al caso, aunque todavía no se ha establecido qué provocó la muerte.

Rodríguez explicó que la autoridad espera el examen forense para determinar con precisión la causa del deceso. Por ello, la investigación aún no cuenta con una conclusión que permita atribuirlo a una intoxicación. La presencia del objeto en el domicilio no acredita, por sí misma, que el hombre hubiera consumido alguna sustancia ni que esa circunstancia estuviera relacionada con su fallecimiento. La información proporcionada por el delegado tampoco identifica el contenido de la pipa.

El hallazgo fue reportado durante la mañana de este miércoles 14 de octubre. Los datos dados a conocer por la autoridad identifican al fallecido como Fermín y ubican el domicilio en la colonia Los Montes, en Piedras Negras. La determinación sobre lo ocurrido dependerá de los resultados de la necropsia y de su integración a las indagatorias. Hasta entonces, el caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.