Investigan presunto desfalco de más de medio millón en notaría de Piedras Negras

De acuerdo con la información disponible, el notario público número 18, Jesús Chávez, presentó la denuncia formal ante la Delegación Norte de la Fiscalía tras detectar irregularidades financieras en el manejo interno de su despacho. El fedatario señaló que el faltante habría sido detectado de manera paulatina, lo que permitió advertir un presunto “robo hormiga” a lo largo del tiempo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por un presunto robo con quebrantamiento de la confianza cometido en una notaría pública ubicada en el fraccionamiento San José, en Piedras Negras , luego de que su titular denunciara un faltante económico que podría superar el medio millón de pesos.

En la denuncia se identifica como probable responsable a una ex trabajadora de la notaría, de nombre Verónica “N”, quien habría tenido acceso a los recursos y procesos administrativos de la oficina. A partir de esta señalamiento, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la existencia del delito, así como la posible responsabilidad penal.

Las autoridades estatales informaron que ya se integra la carpeta de investigación y que como parte de las indagatorias se ordenó la realización de una auditoría pericial, con el objetivo de establecer con precisión el monto del presunto desfalco. De manera preliminar, se estima que la cantidad podría ubicarse entre los 400 mil y más de 500 mil pesos, cifra que será confirmada conforme avance el análisis contable.

El caso quedó a cargo de la agente del Ministerio Público Blanca Estela Garza, quien dará seguimiento a las actuaciones ministeriales, entre ellas la citación de personas relacionadas con la operación administrativa de la notaría. Estas comparecencias permitirán reconstruir el manejo financiero interno y establecer si existen elementos suficientes para ejercer acción penal.

La Fiscalía precisó que el delito denunciado es considerado mediable, por lo que, de acuerdo con la legislación vigente, el proceso podría resolverse mediante un acuerdo entre las partes, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. No obstante, también se indicó que, en caso de que la auditoría arroje datos que acrediten el ilícito, se podría solicitar una orden de aprehensión.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y las investigaciones continúan en curso. Las autoridades señalaron que será una vez concluida la revisión pericial cuando se definan los siguientes pasos legales en este caso, que ha generado atención por el monto del presunto faltante y por tratarse de una notaría pública en funcionamiento.

