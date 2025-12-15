Alcalde admite contratos indirectos de empresa familiar con obras municipales, ‘no es ilegal’ afirma

Piedras Negras
/ 15 diciembre 2025
    Alcalde admite contratos indirectos de empresa familiar con obras municipales, ‘no es ilegal’ afirma
    Carlos Jacobo Rodríguez González durante su conferencia matutina en Piedras Negras. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Carlos Jacobo Rodríguez asegura que no existe relación directa entre el Ayuntamiento y las empresas de su familia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, reconoció que su familia mantiene, de manera indirecta, contratos de obra vinculados con proyectos ejecutados durante su administración, aunque aseguró que no existe ilegalidad alguna ni relación contractual directa con el Ayuntamiento.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el edil afirmó que ninguna empresa de su familia es proveedora directa del Gobierno Municipal y que los servicios que ofrecen se realizan a través de empresas privadas que, a su vez, participan en obras públicas.

“Mi hermano está haciendo su trabajo normal, él puede venderle a quien quiera, siempre que sea una empresa privada y no directamente al municipio”, sostuvo.

Las declaraciones se dieron luego de que diversos medios de comunicación publicaran información que vincula a la empresa Arcco, de origen familiar, con obras de pavimentación en la ciudad, entre ellas trabajos de concreto hidráulico.

En uno de los materiales difundidos se observa un camión revolvedor que se retira del sitio al notar que la operación era videograbada por personal municipal.

Rodríguez González defendió la trayectoria empresarial de su familia, al asegurar que cuenta con más de 80 años de actividad en distintos giros y regiones del país. Señaló que recientemente uno de sus hermanos detectó una oportunidad de negocio para abrir una concretera, la cual —dijo— opera de forma legal y transparente.

“El nombre comercial no define la legalidad de una empresa, lo que importa es su objeto social. No son empresas fantasma ni improvisadas”, afirmó el alcalde, quien insistió en que no puede prohibir a sus familiares vender productos o servicios a compañías privadas.

Asimismo, el presidente municipal acusó a un medio local de mantener una campaña en su contra y aseguró que responde a intereses políticos o empresariales. Calificó como “irresponsables” y “manipuladas” las publicaciones difundidas.

Finalmente, Rodríguez González sostuvo que su incursión en la política no detendrá el crecimiento empresarial de su familia y advirtió que continuará defendiendo su gestión y su entorno familiar ante lo que consideró ataques sistemáticos.

Temas


Contratos
Empresas
obras públicas

Localizaciones


Piedras Negras

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

