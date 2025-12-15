Alcalde admite contratos indirectos de empresa familiar con obras municipales, ‘no es ilegal’ afirma

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, reconoció que su familia mantiene, de manera indirecta, contratos de obra vinculados con proyectos ejecutados durante su administración, aunque aseguró que no existe ilegalidad alguna ni relación contractual directa con el Ayuntamiento.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el edil afirmó que ninguna empresa de su familia es proveedora directa del Gobierno Municipal y que los servicios que ofrecen se realizan a través de empresas privadas que, a su vez, participan en obras públicas.

TE PUEDE INTERESAR: Sequía reduce hasta 6 mil pesos el valor de cada res en Coahuila; Ocampo, entre los municipios más golpeados

“Mi hermano está haciendo su trabajo normal, él puede venderle a quien quiera, siempre que sea una empresa privada y no directamente al municipio”, sostuvo.

Las declaraciones se dieron luego de que diversos medios de comunicación publicaran información que vincula a la empresa Arcco, de origen familiar, con obras de pavimentación en la ciudad, entre ellas trabajos de concreto hidráulico.

En uno de los materiales difundidos se observa un camión revolvedor que se retira del sitio al notar que la operación era videograbada por personal municipal.

Rodríguez González defendió la trayectoria empresarial de su familia, al asegurar que cuenta con más de 80 años de actividad en distintos giros y regiones del país. Señaló que recientemente uno de sus hermanos detectó una oportunidad de negocio para abrir una concretera, la cual —dijo— opera de forma legal y transparente.

“El nombre comercial no define la legalidad de una empresa, lo que importa es su objeto social. No son empresas fantasma ni improvisadas”, afirmó el alcalde, quien insistió en que no puede prohibir a sus familiares vender productos o servicios a compañías privadas.

Asimismo, el presidente municipal acusó a un medio local de mantener una campaña en su contra y aseguró que responde a intereses políticos o empresariales. Calificó como “irresponsables” y “manipuladas” las publicaciones difundidas.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo

Finalmente, Rodríguez González sostuvo que su incursión en la política no detendrá el crecimiento empresarial de su familia y advirtió que continuará defendiendo su gestión y su entorno familiar ante lo que consideró ataques sistemáticos.