Invitan en Piedras Negras a mujeres a realizarse mastografías preventivas

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Invitan en Piedras Negras a mujeres a realizarse mastografías preventivas
    Autoridades de salud mantienen activo el programa de mastografías para facilitar la detección oportuna del cáncer de mama. ARCHIVO

Autoridades de salud mantienen activo el programa de detección oportuna de cáncer de mama en centros médicos de la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El coordinador de Salud Reproductiva en Piedras Negras, Iván Padilla Castillo, exhortó a las mujeres de entre 40 y 69 años a acudir a los centros de salud para registrarse y realizarse estudios de mastografía, como parte de las acciones permanentes de detección oportuna del cáncer de mama.

El funcionario destacó que el servicio se ofrece actualmente en el Hospital General Salvador Chavarría, donde se cuenta con un mastógrafo moderno para la realización de estos exámenes preventivos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/preparan-jornada-de-autocuidado-para-psicologos-de-la-region-norte-y-carbonifera-HA20642599

Padilla Castillo subrayó que durante las brigadas de salud organizadas recientemente por el Gobierno del Estado se registró una respuesta positiva, principalmente en comunidades alejadas. En esos sectores se instalaron unidades móviles de mastografía para acercar el servicio a mujeres con dificultades para trasladarse a la ciudad.

Indicó que estas acciones han permitido ampliar el acceso a estudios médicos preventivos y facilitar la atención a más mujeres, independientemente de su lugar de residencia.

Reiteró que el programa de mastografías permanece activo de manera permanente dentro de la Jurisdicción Sanitaria. Por ello, invitó a las interesadas a acudir al centro de salud más cercano para solicitar información y agendar su estudio.

Finalmente, el coordinador señaló que la detección temprana del cáncer de mama es fundamental para ofrecer tratamientos oportunos y mejorar las posibilidades de recuperación, por lo que llamó a mantener revisiones periódicas y participar en las campañas preventivas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cáncer
Mujeres
Prevención

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Futuro asegurado

Futuro asegurado
true

Sinaloa, el Venezuela mexicano
true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
Las autoridades educativas resolvieron echar para atrás la modificación que ellas mismas le habían hecho al calendario escolar.

SEP da marcha atrás a modificación del calendario escolar 2025-2026

Familiares y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio de la colonia Bellavista, donde una mujer de 27 años fue localizada sin vida, movilizando a corporaciones municipales y estatales.

Saltillo: joven se quita la vida en Bellavista; antes envió mensajes a su madre
José Molina buscará que la Nave Verde reaccione tras perder serie ante Dorados.

Saraperos vuelve al Madero en busca de reacción ante unos Charros que también llegan presionados
FBI comparte denuncia de espionaje contra alcaldesa Eileen Wang

Alcaldesa en California acepta denuncia de ser ‘espía china’

Un nuevo vehículo eléctrico del fabricante chino BYD es exhibido en el Salón del Automóvil de China 2026 en Beijing.

Suben casi 85% las exportaciones chinas de autos de pasajeros en abril