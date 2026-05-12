Invitan en Piedras Negras a mujeres a realizarse mastografías preventivas

El funcionario destacó que el servicio se ofrece actualmente en el Hospital General Salvador Chavarría, donde se cuenta con un mastógrafo moderno para la realización de estos exámenes preventivos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El coordinador de Salud Reproductiva en Piedras Negras , Iván Padilla Castillo, exhortó a las mujeres de entre 40 y 69 años a acudir a los centros de salud para registrarse y realizarse estudios de mastografía, como parte de las acciones permanentes de detección oportuna del cáncer de mama.

Padilla Castillo subrayó que durante las brigadas de salud organizadas recientemente por el Gobierno del Estado se registró una respuesta positiva, principalmente en comunidades alejadas. En esos sectores se instalaron unidades móviles de mastografía para acercar el servicio a mujeres con dificultades para trasladarse a la ciudad.

Indicó que estas acciones han permitido ampliar el acceso a estudios médicos preventivos y facilitar la atención a más mujeres, independientemente de su lugar de residencia.

Reiteró que el programa de mastografías permanece activo de manera permanente dentro de la Jurisdicción Sanitaria. Por ello, invitó a las interesadas a acudir al centro de salud más cercano para solicitar información y agendar su estudio.

Finalmente, el coordinador señaló que la detección temprana del cáncer de mama es fundamental para ofrecer tratamientos oportunos y mejorar las posibilidades de recuperación, por lo que llamó a mantener revisiones periódicas y participar en las campañas preventivas.