Preparan jornada de autocuidado para psicólogos de la Región Norte y Carbonífera

Contreras explicó que esta iniciativa forma parte de las actividades previas al Día del Psicólogo y se replicará en distintos puntos de la entidad. La intención es generar espacios de bienestar emocional para los profesionales del área.

MÚZQUIZ, COAH.- La coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Minerva Contreras Moreno, anunció la realización de una jornada especial dirigida al personal de psicología. El objetivo es promover el autocuidado y reconocer la labor que desempeñan en la atención de la salud mental.

La primera jornada se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en Múzquiz, en la Región Carbonífera. Se espera la participación de psicólogos de diversas instituciones. Para asistir será necesario realizar un registro previo, con el fin de organizar las actividades y garantizar la atención de los participantes.

La funcionaria subrayó que el propósito central es ofrecer un espacio de autocuidado a quienes diariamente enfrentan situaciones de alta carga emocional. Señaló que los profesionales de la salud mental también pueden verse afectados por la atención constante de casos complejos, por lo que consideró importante impulsar acciones que fortalezcan su bienestar psicológico.

Finalmente, destacó que este tipo de actividades también contribuye a mejorar el desempeño profesional de los psicólogos, al favorecer su estabilidad emocional y permitir una atención más efectiva y humana hacia los pacientes.