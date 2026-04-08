Irrumpe operativo en domicilio en Piedras Negras; detienen a dos y decomisan cristal en jeringas

La intervención se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Pomelo, entre Juan de la Barrera y Puente Internacional, donde elementos de la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de cateo. El despliegue contó con el respaldo de fuerzas de seguridad federales y estatales, incluyendo la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Civil Coahuila, quienes mantuvieron vigilancia en el perímetro.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un operativo desplegado durante la noche del lunes en la colonia Villas del Carmen derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, en Piedras Negras.

Durante la inspección del inmueble, las autoridades localizaron y aseguraron sustancias con características del narcótico conocido como cristal, el cual se encontraba distribuido en jeringas. En el sitio también fueron encontrados otros objetos, entre ellos cámaras de videovigilancia y diversos artículos que forman parte de la investigación en curso.

Como resultado del operativo, fueron detenidos César “N”, identificado con el alias de “La Cuca”, y Carlos “N”, quienes presuntamente tenían en su posesión la sustancia asegurada al momento de la intervención. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, instancia que determinará su situación legal dentro del plazo correspondiente.

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad investigadora, será en un lapso de 48 horas cuando se defina la situación jurídica de los detenidos, conforme a los procedimientos establecidos.

El cateo forma parte de una serie de acciones que se han llevado a cabo en la ciudad como resultado de trabajos de investigación y seguimiento. Con este operativo, suman ya 49 intervenciones de este tipo realizadas en distintos puntos de Piedras Negras, de acuerdo con datos oficiales.

Las diligencias continúan para establecer el alcance de las actividades detectadas en el domicilio intervenido, así como la posible relación de los detenidos con otros hechos similares registrados en la zona.

(Con información de medios locales)