Irrumpe operativo en domicilio en Piedras Negras; detienen a dos y decomisan cristal en jeringas

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Piedras Negras
/ 8 abril 2026
    Irrumpe operativo en domicilio en Piedras Negras; detienen a dos y decomisan cristal en jeringas
    Elementos de distintas corporaciones mantuvieron vigilancia en el perímetro mientras se ejecutaba la orden judicial en un domicilio señalado por actividades ilícitas. MARTÍN ROJAS

En el inmueble intervenido también se localizaron cámaras de videovigilancia y objetos que serán integrados a la investigación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un operativo desplegado durante la noche del lunes en la colonia Villas del Carmen derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, en Piedras Negras.

La intervención se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Pomelo, entre Juan de la Barrera y Puente Internacional, donde elementos de la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de cateo. El despliegue contó con el respaldo de fuerzas de seguridad federales y estatales, incluyendo la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Civil Coahuila, quienes mantuvieron vigilancia en el perímetro.

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Durante la inspección del inmueble, las autoridades localizaron y aseguraron sustancias con características del narcótico conocido como cristal, el cual se encontraba distribuido en jeringas. En el sitio también fueron encontrados otros objetos, entre ellos cámaras de videovigilancia y diversos artículos que forman parte de la investigación en curso.

Como resultado del operativo, fueron detenidos César “N”, identificado con el alias de “La Cuca”, y Carlos “N”, quienes presuntamente tenían en su posesión la sustancia asegurada al momento de la intervención. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, instancia que determinará su situación legal dentro del plazo correspondiente.

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad investigadora, será en un lapso de 48 horas cuando se defina la situación jurídica de los detenidos, conforme a los procedimientos establecidos.

El cateo forma parte de una serie de acciones que se han llevado a cabo en la ciudad como resultado de trabajos de investigación y seguimiento. Con este operativo, suman ya 49 intervenciones de este tipo realizadas en distintos puntos de Piedras Negras, de acuerdo con datos oficiales.

Las diligencias continúan para establecer el alcance de las actividades detectadas en el domicilio intervenido, así como la posible relación de los detenidos con otros hechos similares registrados en la zona.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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