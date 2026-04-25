Saltillo Soccer avanza a Octavos de Final: Golea 5-1 a Cefor Pachuca SLP en la Liga TDP MX

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Fútbol
/ 25 abril 2026
    Saltillo Soccer avanza a Octavos de Final: Golea 5-1 a Cefor Pachuca SLP en la Liga TDP MX
    Saltillo Soccer remontó ante Cefor Pachuca SLP y avanzó a Octavos de Final de la Liga TDP MX, mientras T-Rex de Ramos Arizpe quedó eliminado en penales. FOTO: SALTILLO SOCCER/FACEBOOK

El equipo de Saltillo remontó la serie de 16avos de Final y sigue con vida en la Liguilla del torneo; T-Rex de Ramos Arizpe quedó eliminado en penales ante Cachorros de León

Saltillo Soccer FC firmó una tarde de autoridad en casa y logró avanzar a los Octavos de Final de la Liguilla de la Liga TDP MX, luego de vencer este sábado 5-1 al Cefor Pachuca de San Luis Potosí en el duelo de Vuelta de los Dieciseisavos de Final.

El conjunto saltillense llegó al compromiso obligado a reaccionar, después de haber caído 5-2 en el partido de ida disputado en territorio potosino, resultado que dejó cuesta arriba la eliminatoria para “La Doble S”.

En aquel primer capítulo, Cefor Pachuca San Luis había tomado ventaja con una remontada en la que aprovechó errores defensivos y cerró con contundencia el marcador.

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Sin embargo, Saltillo Soccer respondió en el momento de mayor presión. Con una goleada de 5-1, obra de Salvador Medina, Martín Vara, José Rocha y un doblete de Edwin Rodríguez, el equipo coahuilense dio vuelta al global y consiguió su boleto a la siguiente ronda de la fase final, en una Liguilla donde el margen de error se reduce y cada serie exige máxima precisión.

El triunfo también reforzó el peso competitivo que Saltillo Soccer había mostrado durante la fase regular. Antes de la eliminatoria, el equipo coahuilense llegó con mejores números generales que Cefor Pachuca San Luis, mientras que el conjunto potosino había cerrado el torneo regular con 56 puntos, 16 victorias, seis empates y ocho derrotas.

Con este resultado, Saltillo Soccer mantiene viva la representación de Saltillo en la Liguilla de la Liga TDP MX y espera rival para los Octavos de Final, donde buscará sostener el impulso de una remontada que puede convertirse en punto de quiebre dentro de su camino por la fase final.

La otra cara para Coahuila fue el T-Rex de Ramos Arizpe, que no pudo completar su clasificación. El equipo ramosarizpense ganó 2-1 en el tiempo regular ante Cachorros de León, con goles de Giovanni Alemán al minuto 49 y Bruno Mendoza al 90; sin embargo, la eliminatoria se definió desde el manchón penal, donde cayó 5-4 y quedó fuera en los 16avos de Final.

Cabe recordar que el reglamento de la Liguilla de la TDP contempla que, en caso de empate global en estas fases, la serie se defina mediante tiros penales, salvo en Finales de Zona, donde sí hay tiempos extra antes de una eventual tanda.

Así, Saltillo Soccer avanzó a Octavos con una goleada de reacción, mientras que T-Rex de Ramos Arizpe cerró su participación con una eliminación dolorosa, pero compitiendo hasta el último disparo en una serie que se resolvió por detalles.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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