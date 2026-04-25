Continúa repunte de sarampión en Coahuila; se registran 11 nuevos casos en una semana

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Coahuila
/ 25 abril 2026
    Continúa repunte de sarampión en Coahuila; se registran 11 nuevos casos en una semana
    La Secretaría de Salud exhortó a niños y adultos menores de 49 años a completar su esquema de vacunación gratuita ante el repunte de sarampión. ARCHIVO

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal confirmó un ascenso en los casos de sarampión en el estado, al alcanzar un total de 55 contagios confirmados al cierre del jueves 23 de abril. Esta cifra representa un incremento respecto al reporte del pasado 16 de abril, cuando se contabilizaban 44 casos.

La Secretaría de Salud mantiene un monitoreo epidemiológico estrecho ante el repunte de contagios que se esperaba tras el periodo vacacional.

Además de los 55 casos ya confirmados, se han identificado 14 personas adicionales que presentan síntomas característicos de la enfermedad, pero cuyos diagnósticos aún están pendientes de confirmación oficial.

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POBLACIÓN VULNERABLE

Aunque en el estado de Coahuila no se han registrado decesos hasta la fecha, el panorama a nivel nacional muestra una situación crítica, con un acumulado de nueve muertes en lo que va de 2026. Las defunciones se han registrado en Jalisco, con tres casos, y en Tlaxcala, Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México, con un fallecimiento cada uno.

Los datos revelan que, además de los niños, el grupo de edad que está sufriendo mayores afectaciones es el de los jóvenes de entre 25 y 34 años. La Secretaría de Salud advierte que el sarampión suele presentarse con cuadros de extrema gravedad en adultos.

EXHORTO A LA VACUNACIÓN GRATUITA

Ante el incremento de contagios y la peligrosidad de la enfermedad en personas mayores, la Secretaría de Salud ha hecho un llamado urgente a la población para que acuda a cualquier centro de salud u hospital.

La vacuna es totalmente gratuita y se recomienda especialmente para niños y adultos menores de 49 años que aún no cuenten con la inmunización necesaria.

SÍNTOMAS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que el sarampión inicia regularmente con fiebre alta de hasta 40 grados, malestar general, dolor de cuerpo, debilidad intensa, tos seca persistente, escurrimiento nasal y ojos rojos o llorosos por conjuntivitis. Entre los signos más característicos también destacan pequeñas manchas blancas dentro de la boca, conocidas como manchas de Koplik, que suelen aparecer antes de que la enfermedad se manifieste por completo.

Posteriormente aparece el sarpullido rojizo, que por lo general comienza en el rostro o detrás de las orejas y se extiende de manera progresiva hacia cuello, pecho, espalda, brazos y piernas, llegando a cubrir casi todo el cuerpo. Conforme avanza la erupción cutánea, la fiebre puede intensificarse y presentarse además dolor de garganta, pérdida del apetito, dolor de cabeza e irritación ante la luz.

Una vez registrados estos síntomas, se requiere valoración médica inmediata y aislamiento domiciliario, ya que se trata de una enfermedad altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones respiratorias, infecciones de oído, neumonía o inflamación cerebral si no se atiende oportunamente.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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