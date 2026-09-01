Izamiento de bandera abre las celebraciones patrias en Piedras Negras, Coahuila

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    Izamiento de bandera abre las celebraciones patrias en Piedras Negras, Coahuila
    El alcalde Jacobo Rodríguez encabezó este martes el izamiento de la Bandera Monumental en la Gran Plaza, acto con el que Piedras Negras abrió oficialmente sus fiestas patrias. CORTESÍA

El Ayuntamiento anunció una programación de fiestas mexicanas que se extenderá durante varios días con actividades para distintos públicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el izamiento de la Bandera Monumental en la Gran Plaza, el Ayuntamiento de Piedras Negras iniciaron oficialmente este martes las fiestas patrias, que contemplan una agenda activa durante septiembre y tendrán como principal escenario la celebración del Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre.

El acto cívico de este martes fue encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez González y marcó formalmente el comienzo de las actividades conmemorativas, que incluirán música, gastronomía, entretenimiento y eventos dirigidos tanto a habitantes de la ciudad como a visitantes de la región.

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Para la celebración del Grito, el Ayuntamiento contempla destinar 8 millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el síndico municipal Guillermo Sánchez. Hasta ahora, el monto no cuenta con un desglose público que permita conocer cuánto corresponderá a contratación de artistas, producción, logística, seguridad y otros servicios relacionados con el festejo.

La programación anunciada para el 15 de septiembre incluye las presentaciones de Gabito Ballesteros y La Maquinaria Norteña, además de una callejoneada con salida desde la Gran Plaza. La intención planteada por el Municipio es generar una celebración de alcance regional que atraiga visitantes de otros puntos de Coahuila y del sur de Texas.

Las actividades no se limitarán a la noche del Grito. El programa contempla también espacios para la gastronomía regional y otras actividades de entretenimiento, con una jornada que busca mantener movimiento en la zona centro y favorecer la actividad de comercios y prestadores de servicios durante las fiestas patrias.

La celebración de este año ocurre además después del episodio registrado en 2025 durante el espectáculo de drones del Grito, cuando varias unidades colisionaron y la exhibición tuvo que ser interrumpida.

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Para esta edición, la información difundida hasta ahora se concentra en la cartelera musical y las actividades culturales, gastronómicas y recreativas.

Con el izamiento realizado este martes, Piedras Negras abrió así el calendario patrio de 2026. El Ayuntamiento mantiene la convocatoria para una celebración que pretende reunir a familias, visitantes y residentes de ambos lados de la frontera en torno a una de las fechas más importantes del calendario nacional.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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