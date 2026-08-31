El Mitote Folklórico se vuelve una fiesta de identidad mexicana, en Acuña

La inauguración se ha convertido, después de 13 años, en una de las tradiciones culturales más representativas de Acuña.

ACUÑA, COAH.- Con música, danza y estampas representativas de distintas regiones del país arrancó la Décima Tercera edición del Mitote Folklórico Acuña 2026, encuentro que durante varios días reunirá expresiones culturales de México y otros países en el Foro del Cincuentenario.

El arranque tuvo como protagonista al Ballet Folklórico del Municipio de Querétaro, integrado por 46 bailarines y dirigido por Juan Carlos Sosa Martínez, agrupación que presentó cuadros tradicionales de Querétaro, Veracruz y Jalisco, además de una estampa dedicada a diferentes estados de la República.

La edición de este año tendrá como invitado especial a Querétaro y contará también con la participación de agrupaciones procedentes de Colombia y Chile, además de representantes de municipios de la Región Norte de Coahuila.

Durante la ceremonia, el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, resaltó que el Mitote no solamente representa un espectáculo artístico, sino un espacio para preservar las raíces y acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones.

“Estamos aquí celebrando nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestras tradiciones, nuestra cultura y el orgullo de ser mexicanos”, expresó De Hoyos durante la inauguración.

El programa se desarrollará del 29 de agosto al 15 de septiembre, con presentaciones que buscan convertir distintos escenarios de Acuña en puntos de encuentro para familias, artistas y agrupaciones folklóricas.