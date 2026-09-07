Jacobo Rodríguez lamenta muerte de dos agentes tras accidente en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Jacobo Rodríguez lamenta muerte de dos agentes tras accidente en Piedras Negras
    El Gobierno Municipal expresó su solidaridad con las familias de los elementos fallecidos. REDE SOCIALES

Dos elementos del Escuadrón Vial murieron y un policía municipal permanece grave tras un accidente ocurrido durante la madrugada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.- Una tragedia ocurrida durante la madrugada dejó como saldo dos elementos del Escuadrón Vial muertos y un policía municipal gravemente lesionado, informó el Gobierno Municipal de Piedras Negras.

El alcalde Jacobo Rodríguez expresó sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos y manifestó su preocupación por el estado de salud del elemento de la Policía Municipal que permanece hospitalizado.

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De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, los dos integrantes del Escuadrón Vial perdieron la vida como consecuencia de un accidente registrado durante las primeras horas de este día. En el mismo hecho, otro agente de Seguridad Pública Municipal sufrió lesiones de gravedad.

El policía lesionado permanece en un hospital de la localidad, donde recibe atención médica especializada debido a la condición crítica que presenta.

LOS TRES ELEMENTOS ESTABAN FUERA DE SERVICIO

El Gobierno Municipal precisó que, al momento de registrarse el accidente, los tres elementos se encontraban fuera de servicio.

Ante el fallecimiento de los dos agentes, la administración municipal y la Dirección de Seguridad Pública expresaron su solidaridad con sus familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas, además de brindar su respaldo al agente que continúa hospitalizado.

El Ayuntamiento señaló que, por respeto a las víctimas y a sus familias, se mantendrá reservado respecto a mayores detalles del accidente mientras las autoridades correspondientes llevan a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

La administración municipal indicó que esperará el desarrollo de las investigaciones antes de emitir información adicional sobre las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

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LLAMAN A EVITAR EL ALCOHOL AL CONDUCIR

A raíz de los hechos, el Gobierno Municipal reiteró a la población la importancia de adoptar medidas de prevención al conducir, particularmente evitar hacerlo bajo los efectos del alcohol.

La autoridad municipal recordó que conducir de manera responsable es fundamental para reducir el riesgo de accidentes y proteger tanto a los automovilistas como a peatones y demás usuarios de la vía pública.

Finalmente, el Ayuntamiento aseguró que continuará acompañando a las familias de los elementos afectados y colaborando con las autoridades competentes durante el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el accidente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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