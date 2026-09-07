Jacobo Rodríguez lamenta muerte de dos agentes tras accidente en Piedras Negras

El alcalde Jacobo Rodríguez expresó sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos y manifestó su preocupación por el estado de salud del elemento de la Policía Municipal que permanece hospitalizado.

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.- Una tragedia ocurrida durante la madrugada dejó como saldo dos elementos del Escuadrón Vial muertos y un policía municipal gravemente lesionado, informó el Gobierno Municipal de Piedras Negras.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, los dos integrantes del Escuadrón Vial perdieron la vida como consecuencia de un accidente registrado durante las primeras horas de este día. En el mismo hecho, otro agente de Seguridad Pública Municipal sufrió lesiones de gravedad.

El policía lesionado permanece en un hospital de la localidad, donde recibe atención médica especializada debido a la condición crítica que presenta.

LOS TRES ELEMENTOS ESTABAN FUERA DE SERVICIO

El Gobierno Municipal precisó que, al momento de registrarse el accidente, los tres elementos se encontraban fuera de servicio.

Ante el fallecimiento de los dos agentes, la administración municipal y la Dirección de Seguridad Pública expresaron su solidaridad con sus familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas, además de brindar su respaldo al agente que continúa hospitalizado.

El Ayuntamiento señaló que, por respeto a las víctimas y a sus familias, se mantendrá reservado respecto a mayores detalles del accidente mientras las autoridades correspondientes llevan a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

La administración municipal indicó que esperará el desarrollo de las investigaciones antes de emitir información adicional sobre las circunstancias en que ocurrió el siniestro.