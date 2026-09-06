Identifican a los agentes del Escuadrón Vial fallecidos en trágico choque en la carretera Piedras Negras-Acuña

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    Identifican a los agentes del Escuadrón Vial fallecidos en trágico choque en la carretera Piedras Negras-Acuña
    Dos integrantes del Escuadrón Vial de Piedras Negras perdieron la vida en el fatal accidente la madrugada de este domingo en la carretera Piedras Negras-Acuña

Humberto de León y Jesús Ortiz González perdieron la vida durante la madrugada tras el fuerte impacto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos integrantes del Escuadrón Vial de Piedras Negras, Coahuila, murieron y un elemento de la Policía Municipal de esa ciudad permanece en estado crítico tras un choque frontal contra un autobús de Grupo Senda, ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la carretera Piedras Negras-Acuña.

Las víctimas fueron identificadas como Humberto de León y Jesús Ortiz González. En la misma unidad viajaba Cristian Robles, de 34 años, encargado del Escuadrón Vial, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado de emergencia al Hospital Inglés, donde permanece bajo atención médica especializada.

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El accidente ocurrió alrededor de las 03:50 horas de este domingo, a la altura de las letras monumentales de Piedras Negras, cerca de la colonia Praderas. Los tres viajaban en una Dodge Nitro azul, modelo 2007, cuando se produjo el impacto contra un autobús de pasajeros de Grupo Senda.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el autobús procedía de Monterrey y tenía como destino Ciudad Acuña. El conductor señaló que observó aproximarse la camioneta y posteriormente ésta habría cruzado la división de carriles e invadido el sentido contrario, donde ocurrió el choque frontal.

Por la fuerza del impacto, la Dodge Nitro salió de la cinta asfáltica y terminó volcada, mientras sus tres ocupantes quedaron atrapados. Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las maniobras de rescate. Humberto de León y Jesús Ortiz González murieron en el lugar, mientras Cristian Robles fue extraído con vida.

En el autobús viajaban cinco pasajeros, quienes resultaron con golpes y recibieron atención de los cuerpos de emergencia.

Tránsito Municipal acudió como primer respondiente, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la mecánica definitiva del accidente y deslindar responsabilidades.

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El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal lamentaron profundamente el fallecimiento de los dos integrantes del Escuadrón Vial y expresaron sus condolencias y solidaridad a sus familias, compañeros y seres queridos. Asimismo, manifestaron sus deseos de pronta recuperación para Cristian Robles.

El Ayuntamiento informó que los tres elementos se encontraban fuera de servicio al momento del accidente y pidió prudencia mientras continúan las diligencias. También hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol, como medida para prevenir accidentes y proteger la vida.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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