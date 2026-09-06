Identifican a los agentes del Escuadrón Vial fallecidos en trágico choque en la carretera Piedras Negras-Acuña

Las víctimas fueron identificadas como Humberto de León y Jesús Ortiz González. En la misma unidad viajaba Cristian Robles, de 34 años, encargado del Escuadrón Vial, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado de emergencia al Hospital Inglés, donde permanece bajo atención médica especializada.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos integrantes del Escuadrón Vial de Piedras Negras , Coahuila, murieron y un elemento de la Policía Municipal de esa ciudad permanece en estado crítico tras un choque frontal contra un autobús de Grupo Senda, ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la carretera Piedras Negras-Acuña.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:50 horas de este domingo, a la altura de las letras monumentales de Piedras Negras, cerca de la colonia Praderas. Los tres viajaban en una Dodge Nitro azul, modelo 2007, cuando se produjo el impacto contra un autobús de pasajeros de Grupo Senda.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el autobús procedía de Monterrey y tenía como destino Ciudad Acuña. El conductor señaló que observó aproximarse la camioneta y posteriormente ésta habría cruzado la división de carriles e invadido el sentido contrario, donde ocurrió el choque frontal.

Por la fuerza del impacto, la Dodge Nitro salió de la cinta asfáltica y terminó volcada, mientras sus tres ocupantes quedaron atrapados. Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las maniobras de rescate. Humberto de León y Jesús Ortiz González murieron en el lugar, mientras Cristian Robles fue extraído con vida.

En el autobús viajaban cinco pasajeros, quienes resultaron con golpes y recibieron atención de los cuerpos de emergencia.

Tránsito Municipal acudió como primer respondiente, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la mecánica definitiva del accidente y deslindar responsabilidades.