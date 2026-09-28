Jiménez recuerda a 120 años el levantamiento armado contra el porfiriato

JIMÉNEZ, COAH.- Jiménez, Coahuila, volvió la mirada hacia uno de los episodios menos conocidos, pero significativos, de la oposición armada al régimen de Porfirio Díaz: el levantamiento ocurrido el 26 de septiembre de 1906, cuatro años antes del inicio convencional de la Revolución Mexicana.

A 120 años de aquellos hechos, autoridades, historiadores y habitantes participaron en una ceremonia conmemorativa destinada a recuperar la memoria del movimiento protagonizado por integrantes y simpatizantes del Partido Liberal Mexicano.

El acto fue organizado por la cronista municipal Rosalía Crispín Terrazas y el historiador Guillermo Rodríguez, quienes han impulsado la difusión de este capítulo de la historia regional.

Los registros del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México señalan que aquel 26 de septiembre un grupo liberal atacó Villa Jiménez como parte de una estrategia insurreccional que pretendía extenderse por distintos puntos del país.

Investigaciones históricas sitúan al frente del movimiento a Juan José Arredondo y León Ibarra. Un grupo de liberales cruzó desde la frontera estadounidense y entró en territorio coahuilense con la intención de iniciar una rebelión contra el gobierno porfirista.

Los insurgentes consiguieron inicialmente avanzar sobre la población y emitieron incluso una proclama bajo los principios de “Reforma, Libertad y Justicia”. Sin embargo, la respuesta de las fuerzas federales terminó por dispersar al grupo y frustrar la insurrección. :chatgpt-content-reference{index=”2”}

El movimiento de Jiménez no fue un hecho aislado. Formaba parte de los planes del Partido Liberal Mexicano, organización vinculada a los hermanos Flores Magón, que buscaba generar levantamientos simultáneos contra el régimen de Díaz.

Cuatro días después se produjo otra rebelión importante en Acayucan, Veracruz. Diversos estudios consideran ambos episodios parte de la secuencia de movimientos precursores que anticiparon el estallido revolucionario de 1910. :chatgpt-content-reference{index=”3”}

La conmemoración realizada en Jiménez busca mantener vigente esa memoria y colocar nuevamente al municipio dentro de la historia de las luchas políticas y armadas que precedieron a la Revolución Mexicana.