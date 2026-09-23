Joven con raíces coahuilenses representará a Estados Unidos en Panamericanos de Pádel

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con apenas 13 años de edad y tres dedicados al pádel, el joven deportista Marco Fuentes Dávila continúa abriéndose paso en el ámbito internacional al ser convocado para integrar la selección de Estados Unidos en la categoría Sub-14. Con este equipo disputará el Circuito Panamericano de Menores a partir del próximo 7 de octubre en San Diego, California. Aunque proviene de una familia con tradición en el fútbol americano en Piedras Negras, decidió forjar su propio camino deportivo. Tras incursionar en el tenis y el fútbol americano, encontró en el pádel una disciplina que despertó su vocación, utilizando las bases técnicas de los deportes de raqueta para adaptarse con agilidad.

Su proyección cobró impulso tras competir en su primer torneo internacional, realizado en Chicago, y posteriormente ser invitado a una concentración de alto rendimiento en Miami. Durante esa estancia, visores del representativo estadounidense identificaron su desempeño y lo reconocieron como el atleta más destacado de la semana, resultado que precedió a su convocatoria.

Actualmente, el padelista entrena bajo la tutoría de especialistas que lo impulsaron desde sus inicios en la academia local. Su progresión lo sitúa hoy en el cuarto lugar del ranking nacional de Estados Unidos en la categoría Sub-14, además de ocupar el sexto peldaño dentro de la Sub-16. Lo sobresaliente de su posición radica en que enfrenta a rivales con hasta cinco o seis años de trayectoria, frente a los tres que él acumula. Para sostener ese nivel competitivo, mantiene una rutina de entrenamiento de lunes a jueves con sesiones diarias de acondicionamiento y partidos dirigidos, intensidad que prevé incrementar de cara a la cita panamericana.

Inspirado por la mentalidad del tenista español Rafael Nadal y el estilo del padelista argentino Agustín Tapia, Marco Fuentes Dávila viajará a San Diego con el objetivo de medirse ante las mejores promesas del continente y continuar consolidando su carrera.