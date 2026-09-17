Joven de 18 años termina grave al ser atacado con navaja en la Macroplaza de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Joven de 18 años termina grave al ser atacado con navaja en la Macroplaza de Piedras Negras
    El joven fue auxiliado por testigos tras la agresión registrada durante la madrugada. REDES SOCIALES

El lesionado fue trasladado a la Clínica 11 del IMSS; presuntamente sufrió una lesión en un pulmón

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 18 años resultó gravemente lesionado durante un presunto ataque ocurrido durante la madrugada de ayer miércoles en la Macroplaza de Piedras Negras, donde habría sido agredido a golpes y con un arma blanca por varios jóvenes.

El lesionado fue identificado como David Alexander, de 18 años, quien, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba en el sector cuando se registró la agresión.

Tras el ataque, algunas personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al joven y lo acercaron hasta donde se encontraban elementos policiacos, a quienes solicitaron apoyo para atenderlo y trasladarlo a un hospital.

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Ante la gravedad de las lesiones, los agentes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a la Macroplaza y brindaron atención al joven antes de trasladarlo de manera inmediata a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con los primeros informes médicos, el estado de salud del joven fue reportado como grave, debido a una lesión que presuntamente habría alcanzado uno de sus pulmones.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el origen de la agresión ni la identidad de las personas que habrían participado en ella.

Elementos de las corporaciones de seguridad mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los presuntos responsables y determinar las circunstancias que derivaron en el ataque.

Las autoridades deberán recabar testimonios y posibles evidencias del lugar para avanzar en la identificación y localización de los involucrados.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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