Joven de 18 años termina grave al ser atacado con navaja en la Macroplaza de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 18 años resultó gravemente lesionado durante un presunto ataque ocurrido durante la madrugada de ayer miércoles en la Macroplaza de Piedras Negras, donde habría sido agredido a golpes y con un arma blanca por varios jóvenes.

El lesionado fue identificado como David Alexander, de 18 años, quien, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba en el sector cuando se registró la agresión.

Tras el ataque, algunas personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al joven y lo acercaron hasta donde se encontraban elementos policiacos, a quienes solicitaron apoyo para atenderlo y trasladarlo a un hospital.